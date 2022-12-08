BİM'de kuyruk oluşturacak İNDİRİM! Yetişen alacak! 5 litre Biryağ ayçiçek yağı 169,00 TL, 1 kg Fiskobirlik Tirebolu 42 çayı 54,50 TL!

Son günlerde adından sıkça söz ettiren BİM markette yok böyle indirim dedirten kampanya başlıyor. 13 Aralık salı günü BİM'in kapısında kuyruk olacak. 5 litre Biryağ ayçiçek yağı 169,00 TL'den, 1 kg Fiskobirlik Tirebolu 42 çayı 54,50 TL'den satılacak ve yetişen alacak. 13 Aralık Salı BİM aktüel ürünler listesinin tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...
13 Aralık Salı günü BİM'de; 5 litre Biryağ Pet Kavanoz Ayçiçek Yağı 169,00 TL'den, 1 kg Fiskobirlik Tirebolu 42 çayı 54,50 TL'den, 1 kilogram Sek Tereyağı 169,00 TL'den, 5 kilogram Efsane Pilavlık Pirinç 99,00 TL'den, 5 kilogram Oba Buğday Unu 42,50 TL'den ve 5 kilogram Dost Yarım Yağlı Yoğurt 75,00 TL'den satılacak.