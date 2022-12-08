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BİM'de kuyruk oluşturacak İNDİRİM! Yetişen alacak! 5 litre Biryağ ayçiçek yağı 169,00 TL, 1 kg Fiskobirlik Tirebolu 42 çayı 54,50 TL!

08.12.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda gündemden düşmeyen BİM markette kuyruk oluşturacak İNDİRİM başlıyor. Her salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler büyük bir heyecanla bekleniyor. BİM'de 13 Aralık Salı günü 5 litre Biryağ Pet Kavanoz Ayçiçek Yağı 169,00 TL'den ve 1 kilogram Fiskobirlik Siyah Çay Tirebolu 42 Filiz Çayı 54,50 TL'den satışa sunulacak. İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

BİM'de kuyruk oluşturacak İNDİRİM! Yetişen alacak! 5 litre Biryağ ayçiçek yağı 169,00 TL, 1 kg Fiskobirlik Tirebolu 42 çayı 54,50 TL!

Son günlerde adından sıkça söz ettiren BİM markette yok böyle indirim dedirten kampanya başlıyor. 13 Aralık salı günü BİM'in kapısında kuyruk olacak. 5 litre Biryağ ayçiçek yağı 169,00 TL'den, 1 kg Fiskobirlik Tirebolu 42 çayı 54,50 TL'den satılacak ve yetişen alacak. 13 Aralık Salı BİM aktüel ürünler listesinin tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

BİM'DE KUYRUK OLUŞTURACAK İNDİRİM!

13 Aralık Salı günü BİM'de; 5 litre Biryağ Pet Kavanoz Ayçiçek Yağı 169,00 TL'den, 1 kg Fiskobirlik Tirebolu 42 çayı 54,50 TL'den, 1 kilogram Sek Tereyağı 169,00 TL'den, 5 kilogram Efsane Pilavlık Pirinç 99,00 TL'den, 5 kilogram Oba Buğday Unu 42,50 TL'den ve 5 kilogram Dost Yarım Yağlı Yoğurt 75,00 TL'den satılacak.

BİM 13 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI!

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