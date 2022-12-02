Bin 840 TL maaş bağlanıyor! 18 yaş üstü olmak gerekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri ‘Sosyal Yardım Programları’ kapsamında yapılıyor. Yaşlı aylığı, ölüm ödemesi, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı gibi ödenekler bu yardım programları içerisinde sağlanan ödemelerdir. Bin 840 TL’lik maaş için gerekli belgelerin sunulması ve yapılan değerlendirmelerin ardından onaylanması gerekiyor. İşte ayrıntılar…

BİN 840 TL MAAŞ BAĞLANIYOR!

Engelli vatandaşlara Bakanlık tarafından her ay bin 840 TL maaş veriliyor. Bakanlık tarafından yardım hakkında yapılan açıklamada, “Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.” İfadeleri yer aldı.

Bu yardım başvurusunu 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili yapması gerekiyor.

Ayrıca başvuru sırasında, yüzde 40 engelli raporu talep ediliyor.

TC Kimlik Kartı Sağlık Kurulu Raporu sunulması bekleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada not olarak şu ifadeler yer aldı: “20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.”

Her ay yapılan ödemelerde 01.07.2022-31.12.2022 dönemi için; %40-%69 arası engelli aylığı 1.226,69-TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 1.840,04-TL veriliyor.

Aylık miktarının, enflasyon oranlarının belli olmasının ardından yükselmesi bekleniyor.



