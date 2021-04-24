Binance kimin? Binance nedir?

Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından uluslarası kripto para borsası platformlarından biri olan Binance araştırılıyor. Binance üzerinden kripto para alım-satım işlemleri yapanlar arama motorları üzerinden Binance kimin? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar... BINANCE NEDİR? BINANCE KİMİN? Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için platform işlevi gören bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası olmuştur. Daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, başlangıçta Çin'de bulunuyordu. Ancak, daha sonra Çin'deki kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı. Mart 2018'de Binance, Japonya ve Çin'deki daha katı düzenlemelerin ardından Malta'da bir ofis açma niyetini açıkladı. Nisan 2018'de Bermuda Hükümeti ile bir Uzlaşı Belgesi (MoU) imzaladı. 2019 yılında şirket, Avrupa'da etkisini genişletmek amacıyla ana Binance.com borsasından bağımsız bir kuruluş olan Binance Jersey'i duyurdu.

Binance tarafından yapılan açıklama ile Jersey borsası, Euro ve İngiliz sterlini başta olmak üzere kripto para yatırım işlemlerini 31 Ekim 2020’de kadar bitirdi. 9 Kasım 2020’ye kadar ise kullanıcılar borsa içerisinde alım-satım ve çekimlerini gerçekleştirebildiler. Borsanın tamamen kapanması ise 30 Kasım 2020'de oldu. Ocak 2019'da Binance, Visa ve Mastercard dahil olmak üzere banka ve kredi kartlarıyla kripto para satın alımlarını mümkün kılmak için İsrail merkezli ödeme işlemcisi Simplex ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Satın alımlar Simplex'in yerel banka politikalarına tabidir ve Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple'nin XRP'si ile sınırlıdır. 7 Mayıs 2019'da Binance, bilgisayar korsanlarının yaklaşık 40 milyon ABD doları değerinde 7.000 Bitcoin çaldığı "büyük ölçekli bir güvenlik ihlalinin" kurbanı olduğunu açıkladı. Binance CEO'su Changpeng Zhao, bilgisayar korsanlarının "yemleme (phishing), virüs ve diğer saldırılar dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullandıklarını" ve işlemlerini "mevcut güvenlik kontrollerimizi geçecek şekilde" yapılandırdıklarını söyledi.