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Binlercesi enkaz altında kaldı! Araç sahipleri bunu merak ediyordu: Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

15.02.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma yol açan depremlerde evlerin yanı sıra binlerce araç da zarar gördü. Bazıları betonların altında ezildi bazıları ise yarılan yolların içine düştü. Hayatını kurtaran depremzedelerin aklında ise evleri ile ilgili olduğu kadar arabalarıyla ilgili de soru işareti var. Sigorta şirketleri araç sahiplerinin hasarını karşılayacak mı? Uzman isim merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi. Ancak kaskodaki deprem teminatı her şeyi değiştiriyor...

Binlercesi enkaz altında kaldı! Araç sahipleri bunu merak ediyordu: Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Depremin yıkıcı etkisi ile birlikte binlerce araç da enkaz altında kaldı. Tonlarca moloz ve enkaz yığını içerisinde birçok araç parçalandı ve kullanılamaz hale geldi. Araçların durumu böyle olunca da akıllara şu soru geldi; Araç sahipleri kaskodan araç bedellerini alabilecekler mi? Alabileceklerse de yüzde kaç oranında alabilecekler? İşte araç sahiplerinin merak ettiği o soruların cevapları…

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KASKO FİYATINI DÜŞÜRMEK İÇİN DEPREM TEMİNATI ES GEÇİLİYOR

Sigorta şirketlerinin depremde hasarı karşılaması için kasko yaptırmış olmak şart ayrıca o kaskodan da deprem poliçesinin çıkartılmamış olması gerekiyor. Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi konuya ilişkin ATV Haber’e yaptığı açıklamasında, “Kasko poliçesi varsa sigortalılarımızın içerisinde de deprem teminatı varsa ki çoğunda da mevcut. Tabi ki karşılayacak. Deprem teminatı var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Yüzde 20 katılım var mı yani yüzde 80’nini mi ödüyor? Yüzde 100’ünü mü ödüyor? Trafik sigortası varsa tabi ki karşılayamayacak çünkü trafik sigortası karşı tarafa verilmiş zararlar için bir sorumluluk poliçesi. Bir poliçe yaptırırken içerisinden bir takım teminat çıkarmaları yapmak çok doğru değil çünkü başımıza ne geleceği bilme imkanımız yok” dedi.

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ARAÇ SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİYSE ÖDEME VARİSE YAPILIYOR

Kasko fiyatları yükselince düşürmek için deprem teminatından vazgeçen depremzedeler de bu durumda zor da olacak çünkü poliçede yoksa sigorta şirketleri hiçbir bedel ödemiyor. Peki kaskosunda deprem teminatı bulunanlar nasıl bir yol izleyecek? Büyükçelebi bu sorunun yanıtını da şu şekilde verdi:

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“Sigorta şirketlerine ihbarda bulunulması gerekiyor. Bu ihbardan sonra kayıtlar açılıyor ve ondan sonra bir takım ekspertiz işlemlerinden sonra hızlı bir şekilde sigortalılara ödemeler yapılıyor. Deprem sebebi ile pert olan aracın rayiç bedelinin tamamı ödeniyor. Hasarlı ise onarım yapılıyor. Kısmi bir hasar varsa bir tamirat söz konusu ise araçlar ilgili servislere çekiliyor ve tamirat süreci başlıyor. Tamirat esnasında da vatandaşımızı mağdur etmemek için de ikame araç verilme durumu var. Onlar da çok rahatlıkla talep edebilirler. Aracın sahibi hayatını kaybettiyse de ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra da sigorta şirketine başvurup ilgili tazminatlarını talep edebilirler.”

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deprem kasko

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