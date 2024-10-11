Bir açıklama da asgari ücret ve emekli maaşları için geldi! Söylemler değişti... Bakan Işıkhan: 'Sürece erken başladık'

2024 yılında emekli olacakların 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak olması gözleri Ankara'ya çevirmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

"KİMİ ETKİLİYOR"

Güler, "Kimi etkiliyor, ne kadar etkiliyor, nasıl hesaplanıyor..? Bunlara ilişkin henüz bize gelen bir rapor yok” ifadelerini kullandı.

Güler, ayrıca daha önceki açıklamalarından farklı olarak, “Bu sadece bir duyum olarak geliyor, yani gerçekten bir fark doğuyor mu? Henüz net bir şey yok” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Daha önce yaptığı açıklamasında ise Güler, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüde, kamu işçileri farklı bir statüde, SGK ve Bağkur da kendi statülerine sahip. Bunları incelediğimizde, 2024-2025 dönemine ilişkin belirgin farkların olmadığını görüyoruz” demişti.

"ASGARİ ÜCRETİ 90 KATINA ÇIKARDIK!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise canlı yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, asgari ücret sürecine erken başlanıldığını belirterek şu cümleleri sarf etti:



"Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşların hayat standartlarını yükselmek için politikalar sağlıyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız. Kapsamlı şekilde işgücünün taleplerini karşılayacak oranları hep birlikte istişarede bulunarak gündeme getiriyorlar. En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili destek veriyoruz, 700 liraya çıkardık bu rakam çok önemli."