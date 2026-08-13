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Bir dönem herkesin bileğindeydi! Ünlü mücevher markasından şaşırtan değişiklik

Gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanma sonrası dünyaca ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi. Şirket, gümüş yerine platin kaplamaya yöneliyor.

Bir dönem herkesin bileğindeydi! Ünlü mücevher markasından şaşırtan değişiklik
Aleyna Türkmen

Gümüş piyasasında yaşanan sert fiyat hareketleri, mücevher sektöründeki büyük markaların stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Değerli metal fiyatlarındaki oynaklık karşısında şirketler, maliyetlerini kontrol altında tutabilmek ve ürün seçeneklerini çeşitlendirmek için alternatif metallere yöneliyor.

Bu değişimin dikkat çeken örneklerinden biri ise dünyanın tanınmış mücevher markalarından Pandora oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre şirket, gümüş kullanımına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla platin kaplama ürünlere geçiş planını sürdürüyor.

Bir dönem herkesin bileğindeydi! Ünlü mücevher markasından şaşırtan değişiklik 1

GÜMÜŞTEKİ SERT DALGALANMA YENİ ARAYIŞI TETİKLEDİ

ABD-İran savaşı devam ederken küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor. Özellikle değerli metallerde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, altının ardından gümüş de güçlü fiyat değişimleriyle öne çıktı.

Gümüşün ocak ayında ons başına 120 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi görmesinin ardından 65 doların altına gerilemesi, piyasadaki oynaklığın boyutunu ortaya koydu. Fiyatlardaki bu sert hareketler devam ederken küresel mücevher şirketleri de farklı değerli metallere yönelmenin yollarını aramaya başladı.

Bir dönem herkesin bileğindeydi! Ünlü mücevher markasından şaşırtan değişiklik 2

PANDORA PLATİN KAPLAMAYA GEÇİŞİ SÜRDÜRÜYOR

1982 yılında Danimarka'da kurulan Pandora, kişiselleştirilebilir charm bileklikleri, yüzükleri, kolyeleri ve küpeleriyle tanınıyor. Bugün dünya genelinde faaliyet gösteren şirket, mücevher sektörünün en bilinen markaları arasında bulunuyor.

Pandora, gümüş ağırlıklı yapısını çeşitlendirmek amacıyla platin kaplama ürünlere geçiş planını sürdürüyor. Şirketin bu hamleyle malzeme portföyünü genişletmesi, tüketicilere daha fazla alternatif sunması ve kâr marjlarını koruması hedefleniyor.

Bir dönem herkesin bileğindeydi! Ünlü mücevher markasından şaşırtan değişiklik 3

2027 GÜMÜŞ İHTİYACININ TAMAMINA YAKINI GÜVENCE ALTINDA

Pandora, emtia fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı şirket güvenliğini ve istikrarını korumak için önemli bir adım da attı. Danimarkalı şirket, 2027 yılı için ihtiyaç duyduğu gümüşün yüzde 90 ila yüzde 100'ünü ons başına 65 dolar seviyesinden hedge ettiğini açıkladı.

Bu işlemle şirket, gelecekteki gümüş maliyetlerine ilişkin fiyat riskini güvence altına almayı amaçlıyor.

Bir dönem herkesin bileğindeydi! Ünlü mücevher markasından şaşırtan değişiklik 4

KÂR BEKLENTİSİNİ AŞTI, HİSSELER YÜZDE 55 YÜKSELDİ

Pandora, ikinci çeyrekte ABD'den aldığı tek seferlik gümrük vergisi iadesinin de katkısıyla beklentilerin üzerinde 1,46 milyar Danimarka kronu faaliyet kârı açıkladı.

Güçlü finansal sonuçların ardından şirket, 2026 yılı organik büyüme beklentisini de yukarı çekti. Daha önce yüzde -1 ila yüzde 2 aralığında bulunan beklenti, yüzde 0 ila yüzde 3 seviyesine yükseltildi.

Pandora'nın hisseleri de şirketin son dönemdeki performansına paralel olarak son üç ayda yüzde 55 değer kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş mücevher takı
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