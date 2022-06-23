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Yabancı şirket 'yok' diyerek kapatmıştı! Bakan duyurdu: Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz

23.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce ‘Petrol yok’ diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşıyor. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kısa süre önce bir gazeteye "Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Yabancı şirket 'yok' diyerek kapatmıştı! Bakan duyurdu: Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.

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BAŞKA KUYULAR DA AÇILDI

Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken ‘Mud-Pit’ havuzunun da kurulduğu görüldü.

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YABANCI ARAŞTIRMACILAR PETROL YOK DİYEREK KAPATTI

Öte yandan 1960’lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve ‘Burada petrol yok’ denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi’nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine ‘Burada petrol yok’ denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü.

Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. ‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek’ kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

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KÖYLÜLER MUTLU

İhlas Haber Ajansı’nın dron ile görüntülediği alanlarda çalışmanın devam ettiği görülürken doğduğundan bu yana köyde yaşayan 66 yaşındaki İsa Sezgin, “Mısır sulaması yapılırken 1998 yılında suyun içerisinde siyah bir maddenin çıktığı ve bununda mısırı bozduğu görüldü. Bunun üzerine tarla sahibi maddeyi götürüyor ve petrol olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi 2 kuyudan verim alınıyor. Buradan günlük 2-3 tanker petrol gidiyor. Bu memleket için çok olumlu bir şey. Buradan petrolün çıkması faydalı olur” diye konuştu.

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“MUTLAKA BURADA PETROL VAR”

Köyde 14 kuyu açılacağını öğrendiğini anlatan Sezgin, “Buraya tırlarla malzeme geliyor. Demek ki büyük bir şeyler var ki geliyor. 1967 yılında ben çocukken buraya yabancılar geldi ve 20-30 metrelik kuyu açıp ‘Burada bir şey yok’ deyip çekip gittiler. Ancak en sonunda bizim insanımız buldu bu petrolü. Mutlaka burada petrol var. Yabancı burada sana para kazandırmaz. Burada Türkiye’nin kalkınması, para sahiplerinin elini çekmesi demek. Ne zaman sen muhtaç olursun yabancı gelir buraya parasıyla para kazanır. Sende yarı aç, yarı tok kalırsın” ifadelerini kullandı.

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'PETROL KEŞFİNİ YAKINDA İLAN EDECEĞİZ'

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kısa süre önce bir gazeteye "Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Ayrıca geçen Nisan ayında TPAO'ya, Adana’da 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Fatih Dönmez
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