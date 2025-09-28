FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Bir nevi borsa gibi, inip çıkabiliyor' Fiyatı 150 TL oldu

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, kilogramı 150 liradan satışa sunuluyor.

'Bir nevi borsa gibi, inip çıkabiliyor' Fiyatı 150 TL oldu

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında istavritin kilogramı 100, hamsinin 150, tirsinin 200, somon ve alabalığın 250, mezgitin 300, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Bir nevi borsa gibi, inip çıkabiliyor Fiyatı 150 TL oldu 1

Moloz mevkisinde balık satan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, tezgahlarda en çok hamsi ve istavritin yer aldığını söyledi.

Tüketicilerin hamsiye ilgi gösterdiğini ve fiyatların uygun olduğunu belirten Örseloğlu, "Hamsi sezonu erken başladı ama talep onun üzerine yöneldi. İnşallah devamı gelir, daha irileşir, daha güzel olur. Hem vatandaş hem de bizim açımızdan daha hayırlı bir sezon bekliyoruz. Balık bir nevi borsa gibi, hava ve deniz şartlarına göre paralel olarak inip çıkabiliyor." dedi.

Bir nevi borsa gibi, inip çıkabiliyor Fiyatı 150 TL oldu 2

Ahmet Çoğalmış da hava şartlarının iyi olmasından dolayı bugün yapılan avın bol olduğunu dile getirerek, "Dün hamsi biraz azdı, fiyatı 250 liraya kadar çıktı. Bugün hava düzeldiği için bol çıktı. 100 ila 150 liraya satılıyor. Vatandaşın tercih ettiği hamsi, mezgit, istavrit ama en çok satılan hamsi. Fiyatlar düştükçe satışımız da çoğalıyor. Allah hayırlı sezonlar yaşamamızı nasip etsin." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoğun talepten siparişlere yetişemiyorlar! 'Kadınlar bu işe yönelsin' Yoğun talepten siparişlere yetişemiyorlar! 'Kadınlar bu işe yönelsin'
Müşteriler gelip gelmediğini soruyor! 'Rağbet var ama...'Müşteriler gelip gelmediğini soruyor! 'Rağbet var ama...'

Anahtar Kelimeler:
balık hamsi Trabzon balık fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.