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Bir saati aşkın güneşin altında beklediler! Kilosu 110 TL: Sonu görünmedi, Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 13:32
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Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nda da fiyatlar cep yaktı. Kilosu 1000 TL'yi aşan baklava Şirinevler'de 110 TL'ye satılınca uzun kuyruklar oluştu. Kuyruktakiler baklava alabilmek için güneşin altında 1 saatten fazla bekledi.

Bir saati aşkın güneşin altında beklediler! Kilosu 110 TL: Sonu görünmedi, Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu

Şirinevler'de, Kurban Bayramı nedeniyle ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar, 1 saat boyunca uzun kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Cevizli baklavanın kilosu 110 lira, fıstıklı baklavanın kilosu ise 210 liraya satılıyor.

ügüneş

İŞLETME SIRADAKİLERE GÜNEŞTEN KORUNMALARI İÇİN KARTON VERDİ

İşletme çalışanı, baklava almak için bekleyen vatandaşlara güneşten korunmaları için karton verdi. Ucuz baklava almak için bekleyen Güngör Seven, “Baklava alacağım, nostalji olsun diye geliyoruz, biraz vaktimiz vardı. Bazı zamanlar alıyorum, yolum düşmezse başka yerden alıyorum. 4 kiloya kadar alacağım, uygun fiyata alacağım” dedi.

"HER BAYRAMDA GELİYORUM, FİYATI UYGUN"

Her sene baklavasını buradan aldığını söyleyen Cemal Kaya, “Ucuz baklava almak için geldik. Her bayramda geliyorum, fiyatı uygun. Geçen sene fiyatı 85 TL'ydi şimdiki fiyatını bilmiyorum. Bahçelievler'den geliyorum, bayram için 3 kilo alacağım” diye konuştu.

Vatandaşların baklavaları beğenmesinden mutlu olduklarını söyleyen işletme müdürü Adil İpekli, “Çok şükür, bir bayram arifesine daha geldik. Değerli müşterilerimiz bizi yalnız bırakmadılar, sevdiler, bağırlarına bastılar, geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Biz hem piyasadan uygun olduğu için hem de kalitemizi bozmadığımız için, ikisini bir arada yürütebildiğimiz için aslında bu durumdayız. Sirkülasyondan kazanç elde ediyoruz. Sürüm olmadı mı bizim için bir anlamı olmuyor. Çok az kar marjlarıyla devam etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

Express


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