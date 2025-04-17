Bir tanesi 12 milyon TL! Ev de değil araba da... En pahalısı oldu

İstanbul'da 57. Mücevher Fuarı başladı. Fuarın ilk fuarından birbirinden ilginç ürünler ziyaretçilerin dikkatini çekerken 12 milyon TL'lik ürün ise çok konuşuldu.

Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da 57 kez kapılarını açan mücevher fuarındaki ürünler göz kamaştırdı. Altın şapkalar, ışıl ışıl parlayan pırlantalar tespihler kolyeler dikkat çekti.

KOLYENİN FİYATI 12 MİLYON TL

Fuarın en pahalı su yolu kolyesinin üzerinde ise tam 35 karat pırlanta olduğu öğrenildi. Söz konusu kolyenin fiyatı ise 12 milyon lira.

Firma yetkili Yiğit Akgün "Bu sene çok moda. Hem su yolu bileklikler hem de kolyeler..." dedi.