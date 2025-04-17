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Bir tanesi 12 milyon TL! Ev de değil araba da... En pahalısı oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.04.2025 11:10
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Mücevher Fuarı İstanbul'da 57. kez kapılarını açtı. Altın şapkalar, siyah pırlanta tespihler ve tek taş yüzlükler ilk günden fuarın dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Fuarın en pahalı ürünü ise 12 milyon TL'lik fiyatı ile bakın ne oldu...

Bir tanesi 12 milyon TL! Ev de değil araba da... En pahalısı oldu

İstanbul'da 57. Mücevher Fuarı başladı. Fuarın ilk fuarından birbirinden ilginç ürünler ziyaretçilerin dikkatini çekerken 12 milyon TL'lik ürün ise çok konuşuldu.

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Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul'da 57 kez kapılarını açan mücevher fuarındaki ürünler göz kamaştırdı. Altın şapkalar, ışıl ışıl parlayan pırlantalar tespihler kolyeler dikkat çekti.

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KOLYENİN FİYATI 12 MİLYON TL

Fuarın en pahalı su yolu kolyesinin üzerinde ise tam 35 karat pırlanta olduğu öğrenildi. Söz konusu kolyenin fiyatı ise 12 milyon lira.

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Firma yetkili Yiğit Akgün "Bu sene çok moda. Hem su yolu bileklikler hem de kolyeler..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kolye fuar Pırlanta
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