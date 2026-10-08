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Bir vurgundan diğer vurguna! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadesinde anlattı

Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri nedeniyle tartışmaların odağında bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Suçlamaları reddeden çiftin ifadesindeki 'ikinci vurgun' detayı ise dikkat çekti. Kaya çifti, hisselerden elde ettikleri milyarlarca liralık kazancı daha sonra Tera Portföy bünyesindeki fonlarda değerlendirdiklerini ve buradan da ayrı bir kazanç elde ettiklerini söyledi.

Bir vurgundan diğer vurguna! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadesinde anlattı

Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı almasının ardından dikkatler AK Parti'den ihraç edilen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’ya çevrildi.

“ŞÜPHELİ” SIFATIYLA İFADE VERDİLER

Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olan çift, skandalın ortaya çıkmasının ardından 12 gün sonra İstanbul Adliyesi’ne giderek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nda “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Kaya çifti ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bir vurgundan diğer vurguna! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadesinde anlattı 1

“ÖNCEDEN BİLGİ SAHİBİ DEĞİLDİK”

Çiftin savcılık ifadelerinde, Özata Denizcilik hisselerinin yükseleceğine ilişkin önceden herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’den herhangi bir tüyo almadıkları yönündeki savunmalarını yineledikleri öğrenildi.

Kaya çifti, hisse işlemlerinin kendilerine sağladığı kazancın kaynağı konusunda ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MİLYARLARCA LİRALIK KAZANCI TERA FONLARINA AKTARMIŞLAR

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden elde ettikleri milyarlarca liralık kazancın bir bölümünü ağustos ayının sonu ile eylül ayının başlarında çektiklerini belirtti.

Bir vurgundan diğer vurguna! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadesinde anlattı 2

Çift, söz konusu parayı daha sonra kısa süreli olarak Tera Portföy tarafından yönetilen fonlarda değerlendirdiklerini ifade etti.

Ancak savcılık dosyasında çiftin hangi Tera fonlarına yatırım yaptığı, bu fonlara ne kadar para aktardığı ve yatırılan paraların hangi tarihlerde çekildiğine ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediği belirtildi.

Bu işlemler, soruşturmadaki para trafiğinin kapsamının daha ayrıntılı incelenmesine neden oldu.

Bir vurgundan diğer vurguna! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadesinde anlattı 3

163 MİLYON TL 5 AYDA 2,2 MİLYAR TL OLDU

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri kamuoyunun gündemine, yatırımlarındaki sıra dışı artış nedeniyle gelmişti.

İddialara göre çift, yaklaşık 163 milyon TL'lik yatırımı 5 ay içerisinde 2,2 milyar TL seviyesine çıkardı. İşlemlerin ardından başlayan tartışmalar üzerine Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevlerinden istifa etti ve partiden ihraç edildi.

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1 MİLYAR 860 MİLYON TL İADE ETTİLER

Kaya çiftinin 5 Ekim'de TMSF nezdinde oluşturulan gönüllülük esaslı iade fonlarına 1 milyar 860 milyon TL aktardığı belirtildi.

Ancak bu ödemenin, olası bir adli para cezasından doğrudan mahsup edilmesinin mevcut mevzuat kapsamında mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Soruşturma kapsamında çiftin olası bir mahkumiyet halinde karşılaşabileceği yaptırım ise yargılama sonucunda netleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması
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