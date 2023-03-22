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Birer adetle sınırlı! Protokol imzalandı kampanya başladı: Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

22.03.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı öncesi et fiyatlarının yüksek olması gündem olmuştu. Et ve Süt Kurumu da kampanya adına Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'yle protokol imzaladı. Raflarda yerini alan ambalajlı etlerden kuşbaşının kilosu 150, kıymanın kilosu ise 140 liradan satılacak. Tüm müşterilerin faydalanması adına isteyenler birer adet kıyma ve kuşbaşı alabiliyor.

Birer adetle sınırlı! Protokol imzalandı kampanya başladı: Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ile imzalanan protokol kapsamında ambalajlı kıyma ve kuşbaşı etler, raflarda yerini aldı.

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KIYMA 140 LİRA, KUŞBAŞI 150 LİRA

Et ve Süt Kurumu ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önünde geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir protokol imzaladı. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu tarafından ambalajlanmış 1'er kiloluk kıyma ve kuşbaşı paketleri raflarda yerini aldı.

Kıyma kilogramı 140, kuşbaşı ise 150 liradan satışa sunuldu.

Tüm müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için ilk etapta ambalajlı kıyma ve kuşbaşıdan 1'er adet veriliyor.

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"DAHA UCUZ OLMASINI İSTERDİK AMA..."

Müşterilerden Zafer Duran, kampanyanın güzel olduğunu belirterek, "Daha ucuz olmasını isterdik ama eldeki imkanlar bunlar. Buna göre iyi. Dışarda fiyatlar 200-300 lira. İnşallah devamı olur. Her geldiğimizde bulabilsek. Diğer marketlerde de olursa, Ramazan herkes için rahat geçer." diye konuştu.

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Emine Yücel ise kampanyayı güzel ve uygun bulduğunu belirterek, "İnşallah ramazan boyu kampanya devam eder. Memnunuz." dedi.
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Hüseyin Elibol ise kampanyayı çok güzel bulduklarını belirterek, "Kasaplarda 280 lirayken burada gayet normal. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. (AA)


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