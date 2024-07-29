Bireysel emeklilikte önemli düzenleme! İlk etapta 9,5 milyon kişi... Emeklilik tasarruf tutarını 3 katına çıkaracak

Yüksek devlet teşviki, fon getirileri ve vergi avantajı ile diğer birikim araçlarından ayrılan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 16,4 milyona yaklaşan katılımcı sayısı ile geniş tasarruf platformu olmaya devam ediyor. Türkiye sigorta sektörü hem birikim ve yatırım hem de ek bir emeklilik geliri sahibi olma motivasyonu ile katılımın hızla yükseldiği BES alanında, katılımcı sayısını ve birikim hacmini önemli oranda artıracak yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

200 MİLYAR LİRALIK KATKI YATIRIMA DÖNECEK

Yılın son çeyreğinde uygulamaya alınmasını bekledikleri Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) sektör açısından devrim niteliği taşıyacağını belirten BNP Paribas Cardif Türkiye Banka Sigortacılığı ve Acente Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, TES hayata geçtiğinde, yıllık bazda 200 milyar TL katkının yatırıma dönmesini beklediklerini kaydetti.

İŞVERENLER DE DESTEK VERECEK

Henüz tüm detayları belirlenmemiş olsa da TES'in Sosyal Güvenlik Sistemi'ni tamamlayıcısı niteliğinde, geniş kapsamlı ve zorunlu tutulmasının planlandığını söyleyen Gökhan Sertsöz, “Herkesin uyum sağlayabileceği kadar basit bir sistemle oluşturulacak bu yeni uygulamada, ana hedef işverenlere yönelik teşviklerin de desteği ile verimliliğin ve katılımın artırılması olacak. Halihazırda uygulamada olan Otomatik Katılım Sistemi'nden (OKS) elde edilen tecrübe de TES'e katılım süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesine önemli oranda katkı sağlayacak” diye konuştu.

“BES KATILIMCILARI HIZLICA TES’E DAHİL OLACAK”

TES ile ilgili katılım şartları tamamen netleşmediği için katılımcı sayısı bakımından net bir tahmin yapmanın çok kolay olmadığını kaydeden Gökhan Sertsöz, buna karşın öncelikli bir tahmin olarak; EGM verilerine göre sektörde Otomatik Katılım BES sözleşmesi olan yaklaşık 9,5 milyon çalışanın yeni sözleşmeler ile hızlıca TES'e dahil olmalarını beklediklerini açıkladı.

“TES, TÜRKİYE'NİN EMEKLİLİK İÇİN YAPTIĞI TASARRUF TUTARINI 3 KATINA ÇIKARTACAK”

Beklenen TES düzenlemesi ile birlikte hem çalışan hem de işverenin katılımı ile yapılan yatırımlar sayesinde emeklilik için gerekli olan birikim seviyelerine ulaşmanın önünün açılacağını ifade eden Gökhan Sertsöz, “Şu anda ülkemizde 26 milyon aktif sigortalı çalışan bulunmaktadır. Bu sayının 19 milyonu 4A kapsamında yer almaktadır. TES hayata geçtiğinde, yıllık bazda 200 milyar TL katkının yatırıma dönmesini bekliyoruz. Bu tutar, mevcutta sisteme yönlendirilen tutarın 2 katına tekabül etmektedir. Bir başka deyişle TES potansiyel olarak, Türkiye'nin emeklilik için yaptığı tasarruf tutarını 3 katına çıkartacaktır. Özetle; tüm bu süreçlerin sonunda başarı ile kurulacak TES'in hem bireylerin emeklilik tasarrufları için hem de ülkemizin makroekonomik dengeleri bakımından çok önemli bir transformasyon sağlayacağını söyleyebiliriz” dedi.

Bu yönleriyle katılımcılara ikinci emeklilik şansı tanıyan TES'in çalışanlara katkısının büyük olacağını düşündüklerini de dile getiren Gökhan Sertsöz, “Ancak elbette burada başarılı olunması için iki önemli kriter de söz konusu olacak. İlk olarak az önce bahsettiğim gibi sistemin sağlıklı işleyişi için tüm detaylarının netleşmesine ihtiyacımız var. İkinci kriter ise mevcut ekonomik koşullarda çalışanların tasarruf edebilme güçlerinin artırılması olacak” diye konuştu.

YILSONUNDA FON BÜYÜKLÜĞÜ BEKLENTİSİ 1,3 TRİLYON TL

Açıklamasında BES alanındaki verilere, gelişmelere ve öngörülere de yer veren Sertsöz, “2021 yılında Bireysel Emeklilik Kanunu'nda yapılan 18 yaş altı genç ve çocukların kapsama alınmasının sonrasında Devlet Katkısı teşviğinin yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmesi ve fon değişiklik hakkının artırılması gibi bir dizi düzenleme BES'in gelişimi için önemli basamaklar oldu. BES katılımcıların, birikimlerini alacağın devri yoluyla teminat göstererek kredi kullanmalarına olanak tanıyan temlik hakkı uygulaması da haziran ayı itibarıyla hayata geçirildi. Sektörün büyümesine büyük oranda katkı sağlayan bu düzenlemelerle birlikte, BES katılımcı sayısı ve birikim hacmi gelişmeye devam etti. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre 28 Haziran 2024 itibarıyla Gönüllü BES'te katılımcı sayısı 9,1 milyona, OKS dahil toplam katılımcı sayısı ise 16,4 milyona yükseldi. Katılımcı adedindeki büyüme fon büyüklüğüne de yansıdı. Aynı tarihte BES katılımcıların fon tutarı 839,3 milyar liraya ulaşırken, devlet katkısı fon tutarı 118,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarının toplam büyüklüğü 957,9 milyar lira oldu. Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı ile birlikte 72,5 milyar liraya yükseldi. Bu büyümenin yılın ikinci yarısında da devam ederek, yıl sonunda 1,3 trilyon TL üzerinde bir fon büyüklüğüne ulaşılacağını öngörüyoruz. Asıl önemli büyümenin ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) sektör gündeminde ön plana çıkmasıyla birlikte 2025 yılında gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır