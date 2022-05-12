Bitcoin ne kadar, kaç TL? 12 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin dün 30 bin doların altını gördü.m Kripto para piyasalarında büyük düşüş sürüyor. Öte yandan Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları 12 Mayıs Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 12 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

12 Mayıs Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 428.512,65, Bitcoin satış fiyatı ise 428.512,50 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin değeri, 12 Mayıs Perşembe günü yüzde 10,73 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 27.807,44 , Bitcoin'in satış fiyatı 27.807,43 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum, 12 Mayıs Perşembe günü yüzde18,98 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.906,1300 satış fiyatı ise 1.906,1200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

12 Mayıs Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.373,4633 TL, satış fiyatı 29.373,3092 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 12 Mayıs Perşembe günü yüzde 31.14 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0753 Dolar, satış fiyatı ise 0,0752 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

12 Mayıs Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,1604, satış fiyatı ise 1,1588 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 12 Mayıs Perşembe günü yüzde 30,92 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3579 Dolar, satış fiyatı ise 0,3577 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,5152 TL, satış fiyatı ise 5,5122 TL oldu.

