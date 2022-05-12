FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bitcoin ne kadar, kaç TL? 12 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 12 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

12.05.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ne kadar? sorusunun yanıtı en yüksek hacimli bu kripto para biriminin sert düşüşü sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 12 Mayıs 2022 Perşembe günü de vatandaşlar kripto paralara ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 12 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto para piyasasında son durum haberimizde...

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 12 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin dün 30 bin doların altını gördü.m Kripto para piyasalarında büyük düşüş sürüyor. Öte yandan Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları 12 Mayıs Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 12 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

12 Mayıs Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 428.512,65, Bitcoin satış fiyatı ise 428.512,50 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin değeri, 12 Mayıs Perşembe günü yüzde 10,73 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 27.807,44 , Bitcoin'in satış fiyatı 27.807,43 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum, 12 Mayıs Perşembe günü yüzde18,98 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.906,1300 satış fiyatı ise 1.906,1200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

12 Mayıs Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.373,4633 TL, satış fiyatı 29.373,3092 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 12 Mayıs Perşembe günü yüzde 31.14 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0753 Dolar, satış fiyatı ise 0,0752 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

12 Mayıs Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,1604, satış fiyatı ise 1,1588 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 12 Mayıs Perşembe günü yüzde 30,92 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3579 Dolar, satış fiyatı ise 0,3577 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,5152 TL, satış fiyatı ise 5,5122 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı yatırımcılar nisan ayında satış yaptıYabancı yatırımcılar nisan ayında satış yaptı
CHP'den yeni asgari ücret tablosu!CHP'den yeni asgari ücret tablosu!
Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!

Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!

Tarih verildi! Yasaklayacaklar

Tarih verildi! Yasaklayacaklar

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

2 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardı

2 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.