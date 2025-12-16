FİNANS

'Bizimle rekabet edemezler' GAHİB Başkanı açıkladı: 300 bin kişi bu meslekten ekmek yiyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, halı üretiminde dünyada ilk sırada Gaziantep’in olduğunu, parça halının yüzde 70’inin kentte üretildiğini belirterek, 143 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Gaziantep’te halı sektöründe 50 bin istihdam sağlandığına da dikkat çeken Kaplan "Yaklaşık 300 bin kişi bu meslekten ekmek yiyor" dedi. Kaplan "İşimizin başında durursak dünyada hiçbir ülke halıda bizimle rekabet edemez" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'te halı başta olmak üzere tekstil, gıda, plastik, makine gibi birçok sektörde ülke ekonomisine yön veriyor. 5 organize sanayi bölgesi bulunan kentte halı sektörü, en güçlü üretim alanlarından biri olmakla birlikte hem üretim kapasitesi hem de ihracat hacmiyle dünya pazarında önemli bir konumda yer alıyor. Gaziantep ihracat rakamları ile dünyada ilk sırada yer alırken, 143 ülkeye halı ihracatı gerçekleştiriliyor.

Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık süreçte 2 milyar 619 milyon 811 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilirken bu rakamın 1 milyar 779 milyon 494 bin dolarlık kısmı Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi.

‘3 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYORUZ’

Kaplan, dünyada halı sektörünün lokomotif şehrinin Gaziantep olduğunu ve kentin ülke ekonomisine sektörde önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Halı ihracatında hedeflerinin 3 milyar dolar sevilerine çıkmak olduğunu belirten Kaplan, “Halı sektörü dünyada Türkiye, Türkiye’de ise Gaziantep. Gaziantep olarak bu işin lokomotifiyiz. Gaziantep’te yaklaşık 2,5 milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında ihracatımız var. Hedefimiz 3 milyar doları yakalamaktır. İhracat bizim için üretim ve istihdam demektir. Dünyada global bir kriz var ve biz bu krizlerden ne kadar hasarsız çıkarız diye üretim ve istihdam yapıyoruz. İhracatımızı daha da geliştirmek için dünyanın birçok pazarına açılıyoruz ve çabalıyoruz” diye konuştu.

EN ÇOK İHRACAT AMERİKA’YA

Kaplan, Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine üretimi yapılan makine halılarının ihracatının gerçekleştirildiğini söyledi.

Gaziantep’te halı sektöründe 50 bin istihdam sağlandığına da dikkat çeken Kaplan, “Dolaylı bu yönden bakıldığında da lokomotif olarak düşünmek gerekiyor ve yaklaşık 300 bin kişi bu meslekten ekmek yiyor, evine ekmek götürüyor. Halı durduğu zaman Gaziantep durur. Gaziantep çalışıyorsa halı çalışır. Halı sektörü Gaziantep’in de Türkiye’nin de göz bebeği. En çok ihracatı Amerika’ya yapıyoruz. İkinci olarak Orta Doğu’ya üçüncü olarak da Irak’a yapıyoruz. Bizim sektörümüz kıymetli bir sektör. İş gücü yüksek bir sektör. Bizim işimiz insansız olmaz ve işgücü çok yüksek” dedi.

‘HİÇBİR ÜLKE HALIDA BİZİMLE REKABET EDEMEZ’

Kaplan, dünyada bazı ülkelerin ucuz işgücü ile sektörü ele geçirmeye çalıştıklarını ancak GAHİB olarak kaliteden ödün vermedikleri için karşılarında rekabet güçlerinin bulunmadığını söyledi.

Sektörün döviz bazlı çalıştığını ve dövizde dalgalı artış yerine hafif oranda yükselişlerin olması gerektiğini belirten Kaplan, “İşimizin başında durursak dünyada hiçbir ülke halıda bizimle rekabet edemez. Döviz konusunda devlet büyüklerimiz işin iyisini bilir. Biz dövizin hafif oranlarda yükselmesini istiyoruz. Her şeyimiz dövize dayalı olduğu için bizleri daha çok etkileyebiliyor. Dalgalı kurdan ziyade hafif yükseliş sektörü zorlamaz diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

‘HALI ÜRETİMİNDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ’

Dünyada parça halıda yüzde 70 üretim rakamları ile birinci sırada yer aldıklarını ve modern teknoloji ile sektörü canlandırdıklarını söyleyen Kaplan, “Parça halının yüzde 70’i Gaziantep’te üretiliyor. Parça halıda dünya birincisiyiz. Makinelerimiz daha önce teknolojik değildi. Belçika’dan aldık ve bu makineleri Gaziantep’e getirdik. Gaziantep’te şu anda son 25 yılda gece gündüz demeden üretim yapıp dünyanın her yerine halı ihracatı gerçekleştiriyor. 143 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık süreçte 2 milyar 619 milyon 811 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilirken bu rakamın 1 milyar 779 milyon 494 bin dolarlık kısmı Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri tarafından yapıldı” diye konuştu.

Bizimle rekabet edemezler GAHİB Başkanı açıkladı: 300 bin kişi bu meslekten ekmek yiyor 9Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

