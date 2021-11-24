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Black Friday ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2021 Black Friday'de ucuzlayan ürünler!

24.11.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında 'Black Friday' ismiyle bilinen, ülkemizde 'Efsane Cuma' adıyla gerçekleşen indirim günlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Normal fiyatların çok daha altında satılması sebebiyle 2021 yılı Black Friday indirimleri ürünleri de araştırılmaya başlandı. Peki Black Friday ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte 2021 Black Friday'de ucuzlayan ürünler...

Black Friday ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2021 Black Friday'de ucuzlayan ürünler!

Dünya çapında Black Friday olarak bilinen ve ülkemizde Kara Efsane Cuma, Şahane cuma isimler ile gerçekleşen indirim günleri yaklaştı. İndirimlerin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. İşte 2021 Black Friday indirimleri detayları...

2021 BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkemizde son yıllarda bu tarihlerde önemli indirim kampanyaları düzenlenmekte. Dünya çapında Black Friday olarak bilinen bu indirim günü ülkemizde Efsane Cuma, Şahane Cuma isimler ile biliniyor.

Bu seneki indirimlerin en çok yoğunlaştığı tarih 26 Kasım 2021 tarihi olacak. Fakat pek çok firma şimdiden kampanyalarını duyurmaya ve indirim uygulamaya başlamış durumda. Genellikde 4-5 gün arasında süren bu kampanya, Cuma'dan Pazartesi gününe kadar devam ediyor. Bu yıl indirimlerin 21 - 26 Kasım 2021 tarihlerinde uygulanması bekleniyor.

Black Friday'de birçok marka indirime giriyor. Hem elektronik ortamda hem de markaların mağazalarında birçok indirime rastlamak mümkün. Türkiye'de yer alan birçok marka Black Friday'de indirime giriyor.

Ülkemizde bulunan Black Friday, Efsane Cuma, Şahane Cuma, Beklenen Cuma gibi isimlerle yapılan kampanyalarda indirimle satılan bazı ürünler şöyle:

Hepsiburada:

Anker SoundCore R100 TWS Bluetooth Kulaklık 199 TL
HP Laptop 15S-FQ2047NT Intel Core i3 1115G4 4gb 256GB SSD 4.713,11 TL
Wolverine Freıburg Wp 065M100252 Siyah waterProof Su Geçirmez Bot 169 TL

N11:

Epson L1110 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı 1.389,98 TL
Samsung Galaxy M52 5G 128 GB 4.849,00 TL

Trendyol:

Xiaomi Redmi Note 10S 6GB + 128GB 3.450,30 TL
Vidar Ae6s Bluetooth 5.0 Kablosuz Kulaklık Çift Mikrofonlu 98,44 TL

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