Alışveriş meraklıları için geri sayım başladı. İlk olarak ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlayan Black Friday indirimleri son yıllarda Türkiye’de de gerçekleştiriliyor. Ülkemizde de binlerce alışveriş tutkununun yoğun ilgi gösteriği Black Friday günlerinde birçok ürün indirimli fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Peki Black Friday ne zaman? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte merak edilenler...

BLACK FRİDAY NE DEMEK?

Black Friday (Kara Cuma) ülkemizde Efsane Cuma, Muhteşem Cuma ve Süper Cuma olarak da anılıyor. Black Friday, 1932'den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. İlk olarak ABD'de başlayan Black Friday daha sonra Kanada, İngiltere ve tüm dünyaya yayıldı.

Black Friday günlerinde ürünlerde yapılan indirim oranları kimi zaman yüzde 90'ın üzerine çıkıyor. Kara Cuma gününe özel mağazalar 05.00'te açılıyor ve geç saatlerde kapanıyor. Öte yandan Kara Cuma alışverişi son yıllarda internet üzerinden yapılıyor.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday indirimleri her sene olduğu gibi bu sene da kasım ayının son günlerinde başlayacak. Kara Cuma'nın 26 Kasım'da başlayacağı ve bir hafta süreceği öngörülüyor.

