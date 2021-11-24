Black Friday öncesi en çok aranan ürünler belli oldu!

Türkiye’deki online alışveriş sitelerinde yer alan ürünlerin, mağazalardaki güncel fiyatlarını, fiyat geçmişlerini, açıklamalarını ve teknik özelliklerini karşılaştırarak, kullanıcıların en uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlayan Cimri.com, 26 Kasım 2021 Perşembe günü başlayacak Black Friday öncesi, dolar dengesi ile en çok aranan 10 ürünü paylaştı. Aranan ürünlerin başında iPhone 11 gelirken, 50 kilogram un da 2. sırada yer aldı. Un arzında kriz yaşanacağı iddialarının ardından özellikle dün, fırıncılar ve pastane sahipleri, adeta alışveriş sitelerine akın etti.

Türkiye’de faaliyet gösteren cimri.com'dan paylaşılan bilgilere göre; dünyada ve Türkiye’de 26 Kasım Perşembe günü başlayacak Black Friday öncesi, en çok aranan ürünler listesinin başında iPhone 11 geldi.

iPhone 11’in ardından un, ayçiçek yağı, Roborock S5 Max Vacuum akıllı robot süpürge, toz şeker, gram altın, Macbook Air, Xiaomi Mi TV Stick, Xiaomi Mijia Robot Vacuum ve 24 ayar bilezik fiyatları, Black Friday öncesi dolar dengesi ile en çok aranan ürünler listesinde yer aldı.

Cimri.com'dan alınan bilgiye göre; Black Friday öncesi, dolar dengesi ile en çok aranan ürünler şu şekilde oldu;



1- iPhone 11

2- 50 KG un

3- 5 LT ayçiçek yağı

4- Roborock S5 Max Vacuum Cleaner Beyaz Akıllı Robot Süpürge ve Paspas

5- 50 kg toz şeker

6- Gram altın

7- Apple Macbook Air MGND3TU/A M1 8C 8GB 256 GB SDD 13"

8- Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player - Dolby DTS - Chromecast

9- Xiaomi Mi Robot Vacuum

10- 24 ayar bilezik fiyatları

TMO’DAN UN ARZI AÇIKLAMASI

Toprak Mahsülleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamada, "Un arzı konusunda endişeye gerek yok" denildi.

TMO'dan yapılan açıklamada, piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu yanıltıcı değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirmiştir.

Öncelikle artan ham madde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere Yem Regülasyon Çalışması başlatılmış, TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem sanayimize yönelik satışa sunulmuştur.

Bu süre zarfında satışa açtığımız 2,6 milyon ton hububat ile yem sektörü ile iştigal eden üreticilerimizin üzerinde oluşacak 2 Milyar TL ilave yükün önüne geçilmiştir.

Eylül ayı itibarıyla uygulamaya koyduğumuz bir diğer önemli politika Un Regülasyon Çalışmasıdır. Geçtiğimiz yıl da başarı ile uyguladığımız bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlanmış, ekmeğin ham maddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır.

SATIŞ TESLİMATLARI DEVAM EDİYOR

Kasım ayında satışlara başvuran firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açılmıştır. Satış teslimatları devam etmektedir.

Çalışma kapsamında satışa açtığımız ekmeklik buğdaylar, satışlarımıza başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmekte olup kuruluşumuz satışlarına başvuran 380’in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 TL arasında seyretmekte olup un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını kuruluşumuza ibraz etmektedir.

TMO 5 aylık kısa bir sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup stoklarını takviyeye ve satışlarına tüm hızıyla devam etmektedir.

TMO olarak un sanayimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz.

Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

TMO GENEL MÜDÜRÜ GÜLDAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Güldal şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle biz hayvan yetiştiricileri için şunu ifade etmek istiyorum. Temmuz ayından itibaren yem ham maddelerindeki artışların önlenmesi amacıyla arpa buğday satışlarımız oldu. Kanatlı işletmelere biz yoğun şekilde ham madde teslim ettik. Hayvan yetiştiricileri şunu merak ediyor olabilir. Yeni hasat dönemine kadar TMO’nun yem maddelerindeki regülasyonu devam edecek.

"DÜNYADA EMTİA FİYATLARI YÜKSELİYOR"

Dünyada emtia fiyatları da yükseliyor. Geçen yıla baktığımızda bu yıl ile arasında oldukça fark var. Dövizden de etkilenme söz konusu ancak TMO’nun görevi bu regülasyonları yaparak yüksek fiyat artışlarını frenlemektir. Biz bu anlamda üretici noktasındaki görevleri ifa etmek üzere hem unda hem yem sanayisinde bu tür regülasyon programlarını yapıyoruz.

"ÜRETİCİ LEHİNE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Tarımsal ürün üretecek mısır, arpa üreten üreticilerimize şunu söylemek istiyorum. Maliyetlerin artış eğilimine rağmen tarla ürünlerinin başta buğday ve arpa olmak üzere 2022 hasat döneminde maliyetler hesaplanarak fiyatlandırmalar yapılacak ve üreticilerin piyasaya art edeceği hububat ürünlerinin değeri korunacaktır. Üretimden herhangi bir şekilde vazgeçmemeleri ve devam etmelerini söylüyoruz. Başta TMO olarak maliyet unsurlarını üretici lehine değerlendireceğiz ve piyasa ona göre şekillenecektir diye düşünüyorum."



