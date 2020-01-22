FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Boehringer Ingelheim liderlik programı için Kenya'da toplandı

Boehringer Ingelheim liderlik programı için Kenya'da toplandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

Araştırma odaklı ilaç şirketi Boehringer Ingelheim tarafından Making More Health projesi kapsamında hayata geçirilen dört liderlik programından biri olan “Making More Health Yaklaşımı Haftası” (MMH Insights) programı Kenya’da gerçekleştirildi.

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Araştırma odaklı ilaç şirketi Boehringer Ingelheim tarafından Making More Health projesi kapsamında hayata geçirilen dört liderlik programından biri olan “Making More Health Yaklaşımı Haftası” (MMH Insights) programı Kenya’da gerçekleştirildi.
Programda Türkiye, Almanya, Çin, İngiltere başta olmak üzere dokuz farklı ülkeden Boehringer Ingelheim bünyesinde görev yapan yöneticiler yer aldı. Türkiye’den ise Boehringer Ingelheim Türkiye Kardiyovasküler Metabolizma İş Birimi Direktörü Arif Ok ve Boehringer Ingelheim Türkiye Hayvan Sağlığı Ülke Müdürü Kubilay Destegüloğlu katıldı.
Boehringer Ingelheim, Ashoka ve Kenya’daki sağlık inisiyatifi AMPATH iş birliği ile hayata geçirilen program kapsamında, bir hafta boyunca Kenya’daki bölge halkının sorunlarına tanıklık eden katılımcılar, Eldoret ve Webuye bölgelerindeki yerel topluluklarla etkileşime girerek çeşitlilik deneyimi kazandılar ve mesleki tecrübelerini bölgedeki sosyal girişimcilere aktardılar.
Boehringer Ingelheim Türkiye Kardiyovasküler Metabolizma İş Birimi Direktörü Arif Ok; “Making More Health Insights programının temel amacı; yenilikçi iş modellerini keşfetmek, eşsiz bir liderlik deneyimi kazanmak ve MMH projesinin hem şirketimize hem de topluma sağladığı katma değeri deneyimlemek" dedi ve ekledi:
"Kenya’da gerçekleştirilen bu bir haftalık program hem çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi alanında hem de birlik olma konusunda deneyimlerimizi artırdı. Bu programa katılmak, ülkemizden çok farklı bir kültüre tanıklık etmek ve toplumu bu kadar yakından tanımak gerçekten eşsiz bir deneyim oldu. Bölgedeki sosyal girişimcilere verdiğimiz eğitimlerde gördük ki, girişimciliği bilgi ile desteklediğimizde yeni bakış açıları ve toplumları değiştirecek yeni iş olanakları mümkün hale gelebiliyor.”
Boehringer Ingelheim Türkiye Hayvan Sağlığı Ülke Müdürü Kubilay Destegüloğlu de şunları söyledi:
“Programa Türkiye’den katılan yöneticiler olarak bir hafta boyunca 1200 Kenyalı çiftçinin olduğu bir kooperatife işletme yönetimi eğitimleri verdik. Bölge çiftçileri ürünlerini üretme, satma, pazar bulma, depolama gibi konularda ciddi sorunlar yaşıyorlar ve bu sorunların en önemli nedeni bilgi eksikliği. Biz de iş dünyasındaki birikim ve deneyimimizi onlarla paylaşarak bakış açılarını genişletmeyi hedefledik.”
Boehringer Ingelheim’ın bölgeye katkısının bununla sınırlı olmadığının da altını çizen Destegüloğlu, “Boehringer Ingelheim, Ashoka ve Ampath iş birliği ile bölgede uzun vadeli projeler gerçekleştiriyor. Eldoret bölgesinde maddi durumu yerinde olmayan 500 çocuk için okul inşa ediyor. Ampath sağlık çalışanları Solwodi’ye düzenli ziyaretler yaparak gecekonduda yaşayanlara sağlıkla ilgili eğitimler veriyor. Aynı zamanda bölgenin önemli sağlık sorunlarından olan diyabet ve Aids ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor” dedi. (Fotoğraflı)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ocak ayında şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi Ocak ayında şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi
Moody's: Küresel finansal koşullar ılımlı Moody's: Küresel finansal koşullar ılımlı
Bahçıvan: Nitelikli ve sürdürülebilir büyüme için yüksek teknoloji kaçınılmazBahçıvan: Nitelikli ve sürdürülebilir büyüme için yüksek teknoloji kaçınılmaz
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

Kara elmas, "Nicaea-İznik" markasıyla çok yakında raflarda olacak

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Yerli asansöre Çin’den haksız rekabet

Yerli asansöre Çin’den haksız rekabet

15 yıldır kasasında saklıyor! Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Altın fiyatları 23 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Ulaştırma Bakanı duyurdu! Kırıkkale'ye hızlı tren müjdesi

Bir ile daha hızlı tren geliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.