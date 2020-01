Boehringer Ingelheim liderlik programı için Kenya'da toplandı

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Araştırma odaklı ilaç şirketi Boehringer Ingelheim tarafından Making More Health projesi kapsamında hayata geçirilen dört liderlik programından biri olan “Making More Health Yaklaşımı Haftası” (MMH Insights) programı Kenya’da gerçekleştirildi.

Programda Türkiye, Almanya, Çin, İngiltere başta olmak üzere dokuz farklı ülkeden Boehringer Ingelheim bünyesinde görev yapan yöneticiler yer aldı. Türkiye’den ise Boehringer Ingelheim Türkiye Kardiyovasküler Metabolizma İş Birimi Direktörü Arif Ok ve Boehringer Ingelheim Türkiye Hayvan Sağlığı Ülke Müdürü Kubilay Destegüloğlu katıldı.

Boehringer Ingelheim, Ashoka ve Kenya’daki sağlık inisiyatifi AMPATH iş birliği ile hayata geçirilen program kapsamında, bir hafta boyunca Kenya’daki bölge halkının sorunlarına tanıklık eden katılımcılar, Eldoret ve Webuye bölgelerindeki yerel topluluklarla etkileşime girerek çeşitlilik deneyimi kazandılar ve mesleki tecrübelerini bölgedeki sosyal girişimcilere aktardılar.

Boehringer Ingelheim Türkiye Kardiyovasküler Metabolizma İş Birimi Direktörü Arif Ok; “Making More Health Insights programının temel amacı; yenilikçi iş modellerini keşfetmek, eşsiz bir liderlik deneyimi kazanmak ve MMH projesinin hem şirketimize hem de topluma sağladığı katma değeri deneyimlemek" dedi ve ekledi:

"Kenya’da gerçekleştirilen bu bir haftalık program hem çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi alanında hem de birlik olma konusunda deneyimlerimizi artırdı. Bu programa katılmak, ülkemizden çok farklı bir kültüre tanıklık etmek ve toplumu bu kadar yakından tanımak gerçekten eşsiz bir deneyim oldu. Bölgedeki sosyal girişimcilere verdiğimiz eğitimlerde gördük ki, girişimciliği bilgi ile desteklediğimizde yeni bakış açıları ve toplumları değiştirecek yeni iş olanakları mümkün hale gelebiliyor.”

Boehringer Ingelheim Türkiye Hayvan Sağlığı Ülke Müdürü Kubilay Destegüloğlu de şunları söyledi:

“Programa Türkiye’den katılan yöneticiler olarak bir hafta boyunca 1200 Kenyalı çiftçinin olduğu bir kooperatife işletme yönetimi eğitimleri verdik. Bölge çiftçileri ürünlerini üretme, satma, pazar bulma, depolama gibi konularda ciddi sorunlar yaşıyorlar ve bu sorunların en önemli nedeni bilgi eksikliği. Biz de iş dünyasındaki birikim ve deneyimimizi onlarla paylaşarak bakış açılarını genişletmeyi hedefledik.”

Boehringer Ingelheim’ın bölgeye katkısının bununla sınırlı olmadığının da altını çizen Destegüloğlu, “Boehringer Ingelheim, Ashoka ve Ampath iş birliği ile bölgede uzun vadeli projeler gerçekleştiriyor. Eldoret bölgesinde maddi durumu yerinde olmayan 500 çocuk için okul inşa ediyor. Ampath sağlık çalışanları Solwodi’ye düzenli ziyaretler yaparak gecekonduda yaşayanlara sağlıkla ilgili eğitimler veriyor. Aynı zamanda bölgenin önemli sağlık sorunlarından olan diyabet ve Aids ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor” dedi. (Fotoğraflı)