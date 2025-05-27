Boğaz'da yalı sefasından, kayyum ve gözaltı şokuna! Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon TL'ye almıştı

Papara'ya yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu gündem yarattı. Son zamanlarda hemen hemen herkesin önüne bir şekilde gelen ve reklamlar, sponsorluklar, satın almalarla birlikte görünürlüğü günden güne artan Papara, operasyonla sarsıldı. Papara operasyonuyla ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar merak konusu olurken, gözler ise Papara’nın kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı ismine çevrildi.

BOĞAZ’IN "EN GÜZEL KIRMIZISI"NI SATIN ALMIŞTI

Türkiye'nin çok da yabancı olmadığı Ahmet Faruk Karslı ismi İstanbul Boğazı'ndaki tarihi yalıyı satın almasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Boğazı’nda kırmızı rengiyle hemen fark edilen Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nın geçtiğimiz 2023 yılında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’ya satıldığı haberleri ortaya atılmıştı.

YALI İÇİN 200 MİLYON TL ÖDEMİŞTİ

Bir süredir satışta olan yalıya Rus ve bir İranlı alıcı da talip olmuş ancak yalının Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’ya 200 milyon TL’ye satıldığı belirtilmişti.

TRABZONSPOR STADININ İSİM SPONSPORUYDU

200 milyon TL'ye Baoğaz'da yalı aldığı haberleriyle gündeme gelen Ahmed Faruk Karslı'nın sahibi olduğu Papara aynı zamanda Trabzonspor'un stadının isim sponsoru olmuştu.

Boğazda milyonluk yalı, stat sponsorluğu derken Ahmed Faruk Karslı'nın başı şimdi yasa dışı bahis operasyonuyla dertte.

PAPARA VE 7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında PPR Holding Anonim Şirketi'ninde aralarında bulunduğu 8 şirkete kayyum atandı.

AHMED FARUK KARSLI İÇİN GÖZALTI KARARI

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.