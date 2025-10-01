FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Boğazın ünlü yalısı sonunda satıldı! FETÖ firarisi Akın İpek'in köşkünün yeni sahibi belli oldu ama açıklanmadı

Türkiye’nin bir dönem günlerce konuştuğu İstanbul Boğazı’nda meşhur yalı rekor bir bedelle satılarak yeni sahibini buldu. FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan ve çıkarıldığı üç ihale boyunca satışı gerçekleşmeyen 'Beyaz Köşk', dördüncü ihalede 1 milyar 116 milyon TL bedelle satıldı. Yapılan açıklamada köşkün yeni sahibinin belirtilmemesi gündem yarattı. İşte KAP açıklamasının detayları…

Boğazın ünlü yalısı sonunda satıldı! FETÖ firarisi Akın İpek'in köşkünün yeni sahibi belli oldu ama açıklanmadı

FETÖ'nün finans sorumlusu olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan firari Akın İpek'a ait İstanbul Boğazı'nda bulunan Beyaz Köşk, 115 milyon TL indirimli ihale ile satıldı.

Daha önce yapılan üç ihalede Beyaz Köşk'e alıcı çıkmamıştı. TMSF tarafından KAP'a yapılan açıklamada Beyaz Köşk'ün satışına ilişkin detaylara yer verildi.

Köşkün yeni sahibinin kim olduğu paylaşılmayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Boğazın ünlü yalısı sonunda satıldı! FETÖ firarisi Akın İpek in köşkünün yeni sahibi belli oldu ama açıklanmadı 1

1 MİLYAR 116 MİLYON TL'YE SATILDI

"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.

Boğazın ünlü yalısı sonunda satıldı! FETÖ firarisi Akın İpek in köşkünün yeni sahibi belli oldu ama açıklanmadı 2

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."

Boğazın ünlü yalısı sonunda satıldı! FETÖ firarisi Akın İpek in köşkünün yeni sahibi belli oldu ama açıklanmadı 3

Boğazın ünlü yalısı sonunda satıldı! FETÖ firarisi Akın İpek in köşkünün yeni sahibi belli oldu ama açıklanmadı 4

Boğazın ünlü yalısı sonunda satıldı! FETÖ firarisi Akın İpek in köşkünün yeni sahibi belli oldu ama açıklanmadı 5Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugünden itibaren faizler değişti! Kredi kartı olanlar dikkatBugünden itibaren faizler değişti! Kredi kartı olanlar dikkat
Hükümet düğmeye bastı! Yeni düzenleme geliyor... İzin süreleri artıyorHükümet düğmeye bastı! Yeni düzenleme geliyor... İzin süreleri artıyor

Anahtar Kelimeler:
fetö Köşk ihale yalı tmsf Akın İpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.