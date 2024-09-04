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  4. Bolu Dağı Tüneli'nin açılış tarihi değişti... Bakan 10 gün erken açılabileceğini söyledi

Bolu Dağı Tüneli'nin açılış tarihi değişti... Bakan 10 gün erken açılabileceğini söyledi

04.09.2024 16:02
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Geçtiğimiz günlerde Bolu Dağı Tüneli'nin çalışmalarını incelemeye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdullkadir Uraloğlu, tünel açılışının 19 Eylül'de olacağını söylemişti. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada tünelin açılı tarihinin daha erken olabileceğini aktardı.

Bolu Dağı Tüneli'nin açılış tarihi değişti... Bakan 10 gün erken açılabileceğini söyledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verdiklerini hatırlatarak tünelin açılış tarihi hakkında yaşanan bir değişikliği aktardı.

10 GÜN ERKEN BİTECEK

Uraloğlu, çalışmaların ikinci ayağı kapsamında 31 Temmuz'da Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalını uzatma çalışmalarına başladıklarını kaydederek, 19 Eylül'de açılması planlanan tüpün 10 gün daha erken hizmete sunmayı hedeflediklerini duyurdu. Uraloğlu, "İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada 3-4 saatlere varan bir bekleme var. İnşallah 19 Eylül'e kalmadan biz orayı daha erken bir vakitte bitirme gayretindeyiz" dedi.

'40 GÜNLÜK BİR SÜRE SONUNDA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, pazar günü yoğunluk oluşmadan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünü vatandaşın hizmetine açmayı hedeflediklerini işaret ederek, "Bunu gece gündüz ben de takip ediyorum. Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Trafik bu hafta sonundan itibaren artık rutin seyrine dönmüş olacak. Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız. 19 Eylül'e kalmadan 50 gün değil de 40 günlük bir süre sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaları 8 ya da 9 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
(DHA)
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı Tüneli Abdulkadir Uraloğlu
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