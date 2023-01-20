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Borç yapılandırma paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

20.01.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç yapılandırma paketi ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bahsi geçen borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçların, vergi, sigorta primiyle cezaların yapılandırılması hedefleniyor. Peki, borç yapılandırma paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile ilgili detaylar...

Borç yapılandırma paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

Borç yapılandırma paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022 tarihine dek kadar devlete olan borçların yapılandırılması hedefleniyor. Borç yapılandırma paketi ile ilgili detayların Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Borç yapılandırma paketi; vergi ve SGK borçlarının yapılandırılandırılacak. Hükümet 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti.

Borç yapılandırma paketi ile ilgili açıklamanın Pazartesi günü yapılması planan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak.

Borç yapılandırma paketi ile vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları, trafik cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ İLE ŞİRKETLERE MATRAH ARTIRIMI, KASA VE STOK AFFI

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ İLE FAİZLER BÜYÜK ORANDA SİLİNECEK

Bahsi geçen paket ile taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor.

Daha önce de yapılan yapılandırmalarda olduğu gibi 36 aya kadar vade yapılması beklentisi yükseldi.

Belli periyotlarda yapılacak olan taksitlendirmeler borçluları zorlamadan ödeme imkanına kavuşturacak.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Borç yapılandırma paketinin Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detayları Kabine sonrası açıklayacak.

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