Borçlanmada vergi indirimi detayı! Çoğu kişi bunu bilmiyor

Yaşı doldurduğu halde eksik primleri nedeniyle emekli olamayanlar borçlanma yoluyla hayallerine kavuşabiliyor. Kadınlar doğum borçlanmasını kullanırken,erkekler ise askerlik borçlanmasından yararlanıyor. Peki bu borçlanmayı yaparken, aynı zamanda çalıştığınızda daha az vergi ödeyeceğinizi biliyor muydunuz? İşte borçlanma ile ilgili bilinmesi gereken detaylar…

BORÇLANMA İLE ERKEN EMEKLİLİK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çözüm arayışları sürerken, erken emeklilik için de çeşitli yollar aranıyor. Mevzuatımızda emeklilik tarihini öne çekmek, çalışmadan toplu para ile prim kazanmak için bazı imkanlar mevcut. Bunlardan birisi erkek sigortalılar için askerlik borçlanması. Bir diğeri ise kadın sigortalılar için doğum borçlanması. Sigortadan önce askerlik yapanlar borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olabiliyor.

Sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması da kadın sigortalılara 6 yıl (2160 gün) kazandırıyor. Borçlanmak için SGK'ya o günlerin parası yatırılıyor ve prim kazanılıyor. Dolayısıyla kadınlar çalışmadan 6 yıllık prim kazanabilirken erkekler 18 ayı bulan askerliklerini borçlandıklarında 1 yıl erken emekli olarak 12 maaş fazla alma şansını yakalamış oluyor.

ÇALIŞIRKEN BORÇLANIRSANIZ, VERGİ İNDİRİMİ VAR

Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücretliler, borçlanma için SGK'ya yapılan prim ödemelerini gelir vergisi matrahından indirme imkânına sahipler. Bu borçlanmaları ücretten kesilerek yaptığınızda o aya ait gelir vergisi matrahında gider olarak yazılabiliyor. Ödeme toplu olarak yapıldığında ise ödenen tutar aylara bölünerek ücretlerin vergiye tabi matrahından indirilebiliyor. Asgari ücretli bir çalışan gelir vergisi olarak 456,13 lira ödüyor (bunun 268 lirası AGİ olarak geri alınıyor). 18 aylık askerlik borçlanması için 20.606,40 lira ödediğinde borçlanılan tutarın tamamı bitene kadar her ay indirim uygulanacak. İlk ayda uygulanacak matrah 3.040,87 lira olacak. Toplam ödeme bitene kadar bu indirim devam edecek. Böylece devlet askerlik borçlanmasının yüzde 15'ini çalışan adına karşılamış oluyor.

NE ERKEN BORÇLANIRSANIZ O KADAR AZ ÖDERSİNİZ

Bu borçlanmalar ne zaman istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiğinde yapabileceğiniz gibi şimdiden de borçlanabilirsiniz. Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla şimdi Aralık sonuna kadar borçlananlar Ocak'ta asgari ücret artacağı için en az yüzde 25 daha karlı çıkacak. Bu borçlanmaların bir başka katkısı da vergi anlamında oluyor. Birçok sigortalının bilmediği bu avantaj için borçlanmaları çalışırken yapmak gerekiyor.

Borçlanmaların tamamı yürürlükteki brüt asgari ücret ve onun 7.5 katı arasındaki bir miktar üzerinden yapılıyor. Doğum askerlik gibi borçlanmaların aylık ödemeleri brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken yurtdışı borçlanmalarda oran yüzde 45'e çıkıyor. Bu yıl için bir aylık en düşük doğum ve askerlik borçlanması ( 3.577,5 X % 32) 1.144,80 TL olurken en yüksek borçlanma ise 8.586 TL'yi bulmaktadır. En düşük aylık yurtdışı borçlanması ise 2021 yılı için 1.609,88 TL olarak belirlenmektedir. Belirttiğimiz gibi yurtdışı borçlanmalar artık TL üzerinden yapılmakta ve geçerli brüt asgari ücretin yüzde 45'i üzerinden hesaplanmaktadır. Önümüzdeki ay asgari ücret tespit komisyonu toplanarak 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.



