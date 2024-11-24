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"Borçlanmanın tam zamanı" Bu yolla yüzde 30 daha fazla maaş mümkün! Emekli olmayı bekleyenler zarara uğramayın

24.11.2024 12:56
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'2025 yılında emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu son günlerin en çok tartışılan sorularından biri. Emeklilik bekleyenler ya da prim eksik olanlar 2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olmak daha avantajlı diye düşünüyor. 2024'te emekli olanların yüzde 30 daha fazla maaş alması gündemde. SGK Uzmanı İsa Karakaş "Borçlanmanın tam zamanı" deyip 2024'te ve 2025'te emekli olmanın yollarını işaret etti.

"Borçlanmanın tam zamanı" Bu yolla yüzde 30 daha fazla maaş mümkün! Emekli olmayı bekleyenler zarara uğramayın

2025'e artık sayılı günler kaldı. Bir yanda asgari ücret bir diğer yanda yeni emekli maaşı, ikisinin de ne kadar olacağı merakla beklenirken emeklilik bekleyenlerin ilgisini çekecek açıklamalar geldi. Katsayı dolayısıyla 2024'te emekli olmanın daha avantajlı olacağı konuşuluyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş da sadece primleri eksik olanlara 2025'e kalmadan borçlanma yoluyla emekli olmalarını önerip bunun yolunu anlattı.

"EMEKLİLİK İÇİN BORÇLANMANIN TAM ZAMANI"

YouTube hesabından paylaştığı açıklamasında borçlanmayla emekli olmanın yöntemlerini detaylandıran Karakaş asgari borçlanma ile doğum borçlanmasının yanı sıra başka tüm borçlanmalar için "tam zamanı" olduğunu belirtip şunları ifade etti:

"Bugün itibarıyla ihtiyacınız varsa ister askerlik, doğum ve diğerleri için günlük sadece 214 TL civarında borçlanma bedeli ödeyebilirsiniz. Aylık 6400 TL civarında. Yüksekten ödemek isteyenleri için günlük 1600, aylık 48 bin TL. Dolayısıyla ne kadar prim eksiğiniz varsa, o kadarını borçlanabilirsiniz."

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İHTİYAÇ KADAR BORÇLANILABİLECEK

Karakaş'ın belirttiğine göre; doğum yapmış bir kadın, doğum borçlanmasında ihtiyacı olduğu gün kadar borçlanabilecek. Yani bir ay doğum borcu olan bir anne bir ay, iki yıl borcu olan bir anne iki yıl borçlanabilecek.

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"YÜZDE 30 DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ELDE ETMİŞ OLACAKLAR"

Karakaş ayrıca yalnızca primleri eksik olanlara da tavsiyede bulundu. 2025'e kalmadan primlerini bir an önce borçlanma yoluyla tamamlamalarını öneren Karakaş şöyle konuştu:

"Çünkü yüzde 30’u aşkın daha yüksek emeklilik maaşı imkanı olacak. 2025’ten itibaren ise bu borçlanma maliyetine en az yüzde 35 civarında bir artış olacak. Şartları tutanlar eksik primlerini hem ucuza tamamlama imkanı bulacak hem de 2025 göre yüzde 30 daha yüksek emekli maaşı elde etmiş olacak."

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"ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILACAK BORÇLANMALAR ZARARA NEDEN OLABİLİR"

Hizmet borçlanması yapanlarda borçlanılan döneme göre maaş artışı gerçekleşecek, bununla birlikte kimi dönemlerde azalabilecek. Karakaş bu durumu şöyle örneklendirdi:

"Örneğin, 2000 yılı öncesine ait bir borçlanma, borçlanmanın yapılacağı süre ve esas alınacak kazanca göre elbette arttıracaktır. 2008 yılından sonra aylık bağlanma oranı düşük olduğu için, özellikle asgari ücret üzerinden yapılacak olan borçlanmalar, ihtiyaç da yoksa faydadan çok zarara neden olabilir. Bunlara dikkat ederek borçlanmanın yapılmasında fayda vardır."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emeklilik
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