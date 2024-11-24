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500 TL'lik fatura 1500 TL'ye dayandı! Bakan Uraloğlu'ndan 'kampanya' açıklaması 'Zorluyoruz! Belli aşamalar kat ettik'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.11.2024 07:57
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Cep telefonu faturaları bir süredir vatandaşın gündeminde. Faturalara gelen zamlarla beraber 300 liralık faturalar 900 liraya, 500 liralık olanlar da 1500 liraya dayanırken vatandaş, pahalı fiyatlardan şikayet etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, o aboneliklerle ilgili açıklama yaparken operatörleri gerekli kampanyaları yapma noktasında zorladıklarını söyledi. Uraloğlu "İnşallah o noktada da belli aşamalar kat ettik" dedi.

500 TL'lik fatura 1500 TL'ye dayandı! Bakan Uraloğlu'ndan 'kampanya' açıklaması 'Zorluyoruz! Belli aşamalar kat ettik'

Son dönemde cep telefonu faturalarına rekor zam geldi. 300 liralık fatura bir anda 900 liraya yükseldi. Yine 500 liralık cep telefonu faturası da 1500 liraya dayandı. Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu vatandaşı isyan ettiren zamlı telefon tarifeleri ile ilgili ATV Haber'e önemli açıklamalar yaptı.

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"2 YIL SONRA O ABONELİK BİRKAÇ KATINA ÇIKMIŞ OLUYOR"

Bakan Uraloğlu "2022 yılında sizin bir aboneliğiniz var, 2 yıl sonra o aboneliği yeniliyorsunuz ve o abonelik birkaç katına çıkmış oluyor. Tabii hani maalesef yaşadığımız o enflasyon ve devamındaki bu faiz oranlarının yansıması var" şeklinde konuştu.

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Son dönemde vatandaş yüksek cep telefonu faturasından şikayetçi. Hele bir de tarifede dakika ya da internet biterse işte o zaman fatura katlandıkça katlanıyor. Sosyal medya da o şikayetlerle dolu. Vatandaşlar "2 yılda 3 tane operatör değiştirdim uygun tarifeyi bulmak için. Her seferinde 2 katı 3 katı yıl sonunda fiyat teklifi verdiler" derken bazısı da "Çok pahalı geliyor. Önceden bu kadar fiyatlar yüksek değildi" ifadelerini kullandı.

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Bazı vatandaşlar ise "Faturam 300 - 400 lirayken en ufak bir internet aşımında bir bakıyorum 1000 lira, 1500 lira gibi yani sürekli bir fazlalaşıyor" şeklinde konuşurken bazısı da "500 - 600 liraysa ay sonu ödemeler 900,
1000 lira oluyor" dedi.

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"GEREKLİ KAMPANYALARI YAPMA NOKTASINDA ZORLUYORUZ"

Bakan Uraloğlu ise yaptığı açıklamada "Bu noktada biz operatörleri gerekli kampanyaları yapma noktasında zorluyoruz. İnşallah o noktada da belli aşamalar kat ettik. Çok vatandaşımızın mağduriyetine sebebiyet vermemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Operatör cep telefonu fatura Abdulkadir Uraloğlu
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