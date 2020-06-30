Borçlu olanlar dikkat! Tebligatlar kargolandı! Haciz sorgulaması yapmak için...

Borç, alacak-verecek meselesi olarak bilinir. Kanuni olarak da değerlendirilen borç kavramının içinde alacak ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunur. Alacaklı olan şahıs ya da şirketin asli görevi borcunu yasal olarak ispat etmektir. Borçluların ise temel sorumluluğu borçlarını ödemeleridir. Borçluların belirlenen süre içerisinde ödeme yapamaması halinde; alacağını yasal olarak ispat edenler için haciz hakkı devreye sokulur. Haciz yoluyla borcunu devlet kanalıyla tahsil etmek isteyen alacaklıların İcra Mahkemelerine başvuruda bulunması gerekir. İcra Mahkemelerine yapılan başvurunun ardından borçlulara hatırlatma tebliği ve ihtarname gönderilir. Gönderilen belgelere itiraz edilmemesi ya da borcun ilgili süre içinde ödenmemesi halinde haciz işlemi başlatılır. Çeşitli nedenlerle tebligat veya ihtarnamenin borçlu kişinin eline ulaşmaması halinde ise; borçlular adına çıkarılan haciz kararından haberdar olamazlar. Bu durumun kişiler üzerinde mağduriyet yaratmaması adına haciz sorgulama işlemi yapılır. Peki haciz sorgulama işlemi nasıl yapılır?

HACİZ İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİR? Haciz işlemi icra memurunun borçluya ait malları tespit etmek için tutanak tutmasıyla başlar. Tutanak içerisinde yasal olarak haczedilebilen mallar yazılabilir. Borçlunun özel ve iş hayatını idame ettirmesi için gerekli olan demirbaş mallar haczedilmez. Borcun türüne göre; sigortalı olarak çalışanların maaşının bir kısmı, banka hesapları ya da gayrimenkulleri haczedilebilir. Eğer iş yeri ya da ev içerisinde aynı maldan 2 adet bulunuyorsa bu mallar haczedilebilir. Tutanak içerisinde yer mallar açık artırma usulüyle satılır. İcralık malların satışından elde edilen gelir, borçlunun borcundan düşürülür. Malın satışından elde edilen gelirin borç tutarından fazla olması halinde ise kalan miktar borçlunun tarafına iade edilir. İcra kanalıyla satışa çıkarılan malların satılmaması ise borçlular için daha büyük bir mağduriyet yaratır. Çünkü satış için açık artırmaya çıkarılan süre boyunca da borca faiz işlemeye devam eder. HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Alacaklıların borçlarını yasal olarak tahsil edebilmesi adına İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemeleri devreye sokulmuştur. Kişilerin hakkında başlatılan haciz işlemi sorgulaması için UYAP ve e-Devlet kanalı üzerinden hizmet sunulur.