FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borçlu olanlar dikkat! Tebligatlar kargolandı! Haciz sorgulaması yapmak için...

Borçlu olanlar dikkat! Tebligatlar kargolandı! Haciz sorgulaması yapmak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 15:02 | Son Güncelleme

İcra ve İflas ile Borçlar Kanunu çerçevesinde borcunu ödemeyenler için tebligatlar yola çıktı. Tebligatların iletilmesinin ardından ise borçlular haciz işlemiyle karşılaşır. Oldukça can sıkıcı olan haciz işlemi, borçlu olan kişinin iş ve özel hayatını negatif yönde etkiler. Haciz genel hatlarıyla borçluların çeşitli nedenlerle ödemediği tutarın devlet eliyle tahsil edilmesi anlamına gelir.

Borçlu olanlar dikkat! Tebligatlar kargolandı! Haciz sorgulaması yapmak için...

Borç, alacak-verecek meselesi olarak bilinir. Kanuni olarak da değerlendirilen borç kavramının içinde alacak ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunur. Alacaklı olan şahıs ya da şirketin asli görevi borcunu yasal olarak ispat etmektir. Borçluların ise temel sorumluluğu borçlarını ödemeleridir. Borçluların belirlenen süre içerisinde ödeme yapamaması halinde; alacağını yasal olarak ispat edenler için haciz hakkı devreye sokulur. Haciz yoluyla borcunu devlet kanalıyla tahsil etmek isteyen alacaklıların İcra Mahkemelerine başvuruda bulunması gerekir.

İcra Mahkemelerine yapılan başvurunun ardından borçlulara hatırlatma tebliği ve ihtarname gönderilir. Gönderilen belgelere itiraz edilmemesi ya da borcun ilgili süre içinde ödenmemesi halinde haciz işlemi başlatılır. Çeşitli nedenlerle tebligat veya ihtarnamenin borçlu kişinin eline ulaşmaması halinde ise; borçlular adına çıkarılan haciz kararından haberdar olamazlar. Bu durumun kişiler üzerinde mağduriyet yaratmaması adına haciz sorgulama işlemi yapılır. Peki haciz sorgulama işlemi nasıl yapılır?

HACİZ İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Haciz işlemi icra memurunun borçluya ait malları tespit etmek için tutanak tutmasıyla başlar. Tutanak içerisinde yasal olarak haczedilebilen mallar yazılabilir. Borçlunun özel ve iş hayatını idame ettirmesi için gerekli olan demirbaş mallar haczedilmez. Borcun türüne göre; sigortalı olarak çalışanların maaşının bir kısmı, banka hesapları ya da gayrimenkulleri haczedilebilir. Eğer iş yeri ya da ev içerisinde aynı maldan 2 adet bulunuyorsa bu mallar haczedilebilir.

Tutanak içerisinde yer mallar açık artırma usulüyle satılır. İcralık malların satışından elde edilen gelir, borçlunun borcundan düşürülür. Malın satışından elde edilen gelirin borç tutarından fazla olması halinde ise kalan miktar borçlunun tarafına iade edilir.

İcra kanalıyla satışa çıkarılan malların satılmaması ise borçlular için daha büyük bir mağduriyet yaratır. Çünkü satış için açık artırmaya çıkarılan süre boyunca da borca faiz işlemeye devam eder.

HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Alacaklıların borçlarını yasal olarak tahsil edebilmesi adına İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemeleri devreye sokulmuştur. Kişilerin hakkında başlatılan haciz işlemi sorgulaması için UYAP ve e-Devlet kanalı üzerinden hizmet sunulur.

UYAP ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) icra işlemlerinde kullanılan bir sistemdir. Bu sistemin kullanılmasının en büyük nedeni ise; bilgilerin tek bir çatı altında toplanabilmesidir. UYAP sistemi üzerinden haciz sorgulama yapabilmek için; kişilerin UYAP SMS bilgi sistemine kayıt olmaları gerekir. Sorgulama için kişiler kendi üzerine kayıtlı olan hatları üzerinden T.C. kimlik numarasını yazarak 4060'a kısa mesaj gönderebilirler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA

e-Devlet sistemi UYAP ile benzer bir işleve sahiptir. Borçlu olanlar ilgili adımları takip ederek haciz sorgulama işlemini tamamlayabilirler.

e-Devlet kapısının ana ekranını açın ve size uygun olan giriş seçeneklerinden birini kullanarak sisteme adım atın.
Adalet Bakanlığı tarafından ayrılan bölüme tıklayın ve kurumun hizmetlerini görüntüleyin.
UYAP Hizmetleri kategorisinde bulunan "Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama" yazısına tıklayın.
Ayrıca "Elektronik Haciz Sorgulama" sayfasından da banka hesaplarınız için haciz kararı alınıp alınmadığını öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Sadece 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak mümkün! O tarihte sigorta girişi yaptıranlar...Sadece 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak mümkün! O tarihte sigorta girişi yaptıranlar...
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak

Açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli maaşı zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zammı ne kadar?

Emekli maaşı zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zammı ne kadar?

Devletten 80 TL'ye varan aylık elektrik faturası desteği! İşte başvuru şartları...

Devletten 80 TL'ye varan aylık elektrik faturası desteği! İşte başvuru şartları...

Sadece 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak mümkün! O tarihte sigorta girişi yaptıranlar...

Sadece 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak mümkün! O tarihte sigorta girişi yaptıranlar...

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Bakan duyurdu! Başvuru gerekmeyecek

Bakan Albayrak, sanayiciye yönelik doğal gaz fiyat indirimini değerlendirdi

İndirim kararı sonrası paylaştı: Hayırlı olsun

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.