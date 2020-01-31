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Bordo-mavi elektrik santrali

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Oltan-Köleoğlu Enerji tarafından Afyon’un Çay ilçesinde kurulan Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji santraline bordo-mavi renkler giydirildi.27 MWe üretim gücü ile yılda 260 bin ton dolayında bitkisel atıktan enerji üretimine başlayan Afyon Eber Biyokütle Enerji Santrali, Ertuğrul Doğan’ın talimatı ile bordo mavili renklere büründü.

Trabzonspor’un Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Oltan-Köleoğlu Enerji tarafından Afyon’un Çay ilçesinde kurulan Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji santraline bordo-mavi renkler giydirildi.
27 MWe üretim gücü ile yılda 260 bin ton dolayında bitkisel atıktan enerji üretimine başlayan Afyon Eber Biyokütle Enerji Santrali, Ertuğrul Doğan’ın talimatı ile bordo mavili renklere büründü. Çorum Mecitözü’nde kurulan ve 2018 yılının başında üretime başlayan Biyokütle Enerji Santrali’nden (BES) sonra ikinci tesis olan ve yaklaşık 500 dönümlük alan üzerine kurulan Afyon Eber santralinin bordo mavi renkleri görenlerin dikkatini çekiyor.
Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un kendileri için sadece bir sevda ya da bir takım değil adeta bir kimlik olduğunu belirterek, “Bu kimlikle yaptığımız yatırımlarda da bordo mavi renklerin hakim olmasının güzel ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de ilklerin takımı olan Trabzonspor gibi biz de enerji sektöründe çevreci olarak bilinen ve bugüne kadar heba edilen bitkisel atıkların kullandığı BES’leri inşa ediyoruz. Trabzonspor gibi ilklere imza atıyoruz” dedi.
Afyon Eber BES’te, bitki ve orman ürünleri atıklarının yanı sıra Eber Gölü’ndeki sazlıklar da yakıt olarak kullanılıyor. BES’lerde bitkisel atıklar enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılırken, üreticinin de bunları bedeli karşılığında değerlendirmesi ve ek gelir sağlamasına imkan tanınıyor.
OKE tarafından BES’lerin üçüncüsünün Samsun’un Çarşamba ilçesinde inşaatının sürdürüldüğü belirtilirken, Çarşamba BES’in 2021’in başında üretime geçmesinin planlandığı öğrenildi.

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