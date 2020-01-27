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Borsa günün ilk yarısında geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 azalışla 120.915,72 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.226,03 puan azalarak 120.915,72 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,50 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile ulaştırma oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de 1. el konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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BIST 100 endeksi, borsa, piyasalar,

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