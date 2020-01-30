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Borsa günün ilk yarısında geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 azalışla 119.337,21 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 352,27 puan azalarak 119.337,21 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,81 ile bilişim oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi, borsa, piyasalar,

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