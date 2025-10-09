FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazanarak 10.794,08 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Dün 10.756,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 100,46 puan ve yüzde 0,93 artışla 10.856,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,81 puan ve yüzde 0,35 değer kazancıyla 10.794,08 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.750,88 puanı, en yüksek 10.862,75 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,68, mali endeks yüzde 0,59, teknoloji endeksi yüzde 0,16 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken 30'u düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Destek Finans Faktoring AŞ ile Sasa Polyester oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 38 DOLAR!

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 152,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,7230 liradan, avro 48,6590 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 4 bin 38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 yükselişle 65,9 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.420,65
5.421,38
% 0.07
15:32
Ons Altın / TL
168.835,12
168.901,33
% 0.23
15:47
Ons Altın / USD
4.047,13
4.047,56
% 0.16
15:47
Çeyrek Altın
8.673,03
8.863,96
% 0.07
15:32
Yarım Altın
17.292,27
17.727,91
% 0.07
15:32
Ziynet Altın
34.692,13
35.347,42
% 0.07
15:32
Cumhuriyet Altını
37.299,00
37.859,00
% -2.2
15:20
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Altın
