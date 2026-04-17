Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kazanarak 14.267,22 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,17 puan ve yüzde 0,47 artışla 14.267,22 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 76 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybeden ise yüzde 0,55 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik sürerken, yatırımcıların hafta sonu öncesinde pozisyon azaltma eğilimi nedeniyle risk iştahı zayıf seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.29
16.604.524.081,08
% 7.52
13:55
THYAO
321.5
6.465.514.465,50
% 1.34
13:55
KONTR
13.04
4.324.777.298,37
% 9.3
13:55
ASELS
412
3.366.211.060,00
% 0.24
13:55
TEHOL
23.96
3.302.650.803,46
% 6.49
13:55
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

