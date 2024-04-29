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Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı! BIST 100 endeksi 10 bin puanın üzerinde

29.04.2024 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,69 değer kazancıyla günü 10.082,77 puanla rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,90 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 6,29 ile spor oldu.

Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı! BIST 100 endeksi 10 bin puanın üzerinde

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 167,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 2,15 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını, bu hafta faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

TÜRKİYE RAPORU YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

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Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıklamıştı.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde büyüme ve enflasyon, Almanya'da büyüme, ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100-10.200 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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