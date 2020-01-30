Borsa şirketlerinin piyasa değeri,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 296 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.072.986.727 1,47 Garanti Bankası 50.820.000.000 0,95 Akbank 43.992.000.000 0,85 Enka İnşaat 33.300.000.000 0,90 Ereğli Demir Çelik 32.935.000.000 1,15 İş Bankası (C) 32.579.782.800 0,60 Turkcell 31.350.000.000 1,80 Bim Mağazalar 30.202.128.000 7,46 Tüpraş 28.873.333.760 2,25 Türk Telekom 28.140.000.000 3,13 Aselsan 26.972.400.000 2,26 Ford Otosan 26.441.068.500 5,73 Yapı ve Kredi Bank. 25.594.565.391 0,64 İskenderun Demir Çelik 22.214.000.000 1,46 Sabancı Holding 20.322.423.153 0,64 Türk Hava Yolları 19.085.400.000 0,51 Vakıflar Bankası 16.875.000.000 0,55 Anadolu Efes 14.636.842.101 1,22 Arçelik 14.379.496.202 1,60 Tofaş Oto. Fab. 13.540.000.000 3,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

