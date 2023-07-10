FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı!

Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı!

10.07.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 artışla günü 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.290,34 puana taşıdı.

Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 106,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRANLAR

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile ulaştırma oldu.

thumbs_b_c_e9ca1da59fc07bd3cfe147399c52070c

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.100 ve 6.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O belediyede en düşük maaş 25 bin TL oldu!O belediyede en düşük maaş 25 bin TL oldu!
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

Denizin tadını çıkartıyolardı! Birbirlerini ezerek kaçmaya çalıştılar

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.