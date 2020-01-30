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Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,23 -5,11 19,89 Acıpayam Selüloz 7,69 -4,11 20,72 Adana Çimento (A) 9,55 -0,31 -1,65 Adana Çimento (B) 7,00 0,14 -1,82 Adana Çimento (C) 2,22 -3,06 -0,45 Adel Kalemcilik 15,84 -2,82 0,89 Adese Alışveriş Ticaret 2,28 -6,56 18,75 Afyon Çimento 7,41 -10,18 17,99 Ak Enerji 1,22 -1,61 11,93 Akbank 8,46 2,17 4,32 Akçansa 10,43 -1,79 3,88 Akdenız Güvenlık Hız. 2,14 -3,17 1,42 Akfen GMYO 4,02 -5,63 -0,74 Akın Tekstil 15,61 -3,04 13,20 Akiş GMYO 4,11 -4,86 1,73 Akmerkez GMYO 25,70 -0,70 8,53 Aksa 13,97 -1,27 1,97 Aksa Enerji 4,08 -0,73 7,37 Aksigorta 6,84 2,86 12,32 Aksu Enerji 12,27 -3,99 -17,48 Alarko Carrıer 66,10 4,67 10,17 Alarko GMYO 87,70 -2,56 -4,47 Alarko Holding 6,11 -0,81 2,69 Albaraka Türk 1,69 -1,74 10,46 Alcatel Lucent Teletaş 15,06 -0,46 25,08 Alkim Kağıt 6,89 1,62 23,48 Alkim Kimya 44,16 -1,47 15,24 Altınyağ 0,57 -1,72 39,02 Altınyunus Çeşme 9,16 -2,55 -8,31 Anadolu Cam 4,56 -0,22 4,59 Anadolu Efes 24,72 -0,32 7,11 Anadolu Grubu Holding 19,96 1,32 13,47 Anadolu Hayat Emek. 7,18 0,00 4,97 Anadolu Isuzu 11,88 -1,33 -2,38 Anadolu Sigorta 4,96 -0,20 12,73 Anel Elektrik 3,39 1,19 5,61 Arçelik 21,28 0,09 2,11 Arena Bilgisayar 9,60 -6,34 27,49 Armada Bilgisayar 21,68 -14,98 32,28 Arsan Tekstil 4,36 0,23 21,79 Artı Yatırım Holding 0,97 -2,02 19,75 Aselsan 23,66 1,63 12,99 Aslan Çimento 40,80 -5,82 2,10 Ata GMYO 4,05 1,76 -10,60 Atakule GMYO 2,13 -0,47 10,94 Atlantis Yatırım Holding 1,03 1,98 3,00 Atlas Yat. Ort. 1,58 -4,24 9,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,05 -0,21 0,79 Avrasya GMYO 1,86 -2,62 23,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 -2,55 4,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.316,60 0,01 2,39 Avrupa Yatırım Holding 1,57 0,00 1,95 Ayen Enerji 4,12 -2,37 18,73 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,90 -5,54 32,42 Aygaz 13,28 -0,67 3,43 Bagfaş 19,42 0,36 15,46 Bak Ambalaj 7,35 -3,42 0,00 Balatacılar Balatacılık 1,77 -9,69 42,74 Bantaş Ambalaj 3,33 -0,60 32,14 Banvit 18,90 -0,21 1,78 Baştaş Başkent Çimento 3,05 -1,61 17,76 Batı Çimento 3,80 -3,06 14,80 Batısöke Çimento 1,48 -2,63 12,98 Bera Holding 4,34 -4,19 12,73 Berkosan Yalıtım 3,50 5,42 27,74 Beşiktaş Futbol Yat. 2,49 -1,19 1,63 Beyaz Filo 4,18 10,00 32,28 Bilici Yatırım 5,67 -0,35 29,75 Bim Mağazalar 49,74 -0,08 6,60 Birko Mensucat 0,33 0,00 6,45 Birlik Mensucat 1,43 -4,03 25,44 Bizim Mağazaları 11,15 -3,46 -0,18 Bolu Çimento 4,64 -2,11 -1,28 Bomonti Elektrik 1,40 -6,04 9,37 Borusan Mannesmann 12,81 -2,36 11,88 Borusan Yat. Paz. 70,35 -2,63 13,74 Bosch Fren Sistemleri 299,00 -3,55 3,14 Bossa 8,50 -4,39 5,46 Brisa 9,52 4,39 0,11 Burçelik 7,89 -9,73 35,80 Burçelik Vana 14,45 -15,00 48,82 Bursa Çimento 6,58 -2,66 5,62 Carrefoursa 6,67 -12,01 41,61 Ceo Event Medya 7,14 -1,38 -13,35 Coca Cola İçecek 45,26 1,57 16,95 Cosmos Yat. Holding 2,63 -4,36 28,92 Credıtwest Faktorıng 2,40 -0,41 -16,67 Çelebi 100,10 -2,25 -1,96 Çelik Halat 8,21 -0,61 26,31 Çemaş Döküm 1,22 1,67 -2,67 Çemtaş 8,21 -1,32 -0,85 Çimbeton 48,60 -2,99 17,79 Çimentaş 17,22 -6,92 14,80 Çimsa 9,79 -4,49 7,82 Çuhadaroğlu Metal 3,52 -2,49 10,34 Dagi Giyim 2,93 -0,34 17,20 Dagi Yatırım Holding 4,00 -2,44 76,99 Dardanel 5,96 -9,97 57,26 Datagate Bilgisayar 9,38 -4,29 20,10 Demısaş Döküm 4,02 -0,25 15,52 Denge Holding 1,38 -0,72 0,73 Deniz GMYO 5,54 -4,32 9,70 Denizli Cam 9,50 -1,14 13,91 Derimod 9,64 -2,92 35,01 Derlüks Deri 3,90 -1,27 -4,41 Desa Deri 4,62 -15,85 1,76 Despec Bilgisayar 5,70 -9,24 34,43 Deva Holding 10,93 0,92 21,58 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -1,32 -3,85 Ditaş Doğan 9,41 -0,11 -1,57 DO-CO 589,30 -0,96 4,49 Doğan Burda 6,42 0,16 5,77 Doğan Holding 2,02 -0,98 9,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -3,23 27,27 Doğusan 2,54 -5,93 22,12 Doğuş GMYO 6,10 -3,63 34,66 Doğuş Otomotiv 12,28 0,99 28,99 Döktaş Dökümcülük 67,50 2,43 25,12 Duran Doğan Basım 20,62 2,79 46,87 Dyo Boya 6,46 -1,37 31,84 Eczacıbaşı İlaç 4,12 -0,72 11,05 Eczacıbaşı Yatırım 10,97 -2,05 8,51 Edip Gayrimenkul 1,76 -2,22 26,62 Ege Endüstri 656,00 -1,01 13,01 Ege Gübre 54,40 -0,18 9,24 Ege Profil 13,95 -4,78 16,54 Ege Seramik 4,92 -3,72 32,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,47 0,00 46,87 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,76 4,11 94,87 Egeli&Co Yatırım Holding 0,50 2,04 150,00 Egeplast 16,27 -3,44 30,16 Ekiz Kimya 1,45 2,84 137,70 Emek Elektrik 1,88 -3,59 18,24 Eminiş Ambalaj 1,70 0,00 11,84 Emlak Konut GMYO 1,66 -0,60 13,70 Enerjisa Enerji 8,05 -1,11 8,93 Enka İnşaat 6,66 0,00 3,74 Erbosan 25,50 -1,62 2,08 Ereğli Demir Çelik 9,41 -0,63 4,09 Ersu Gıda 3,15 -14,86 52,17 Escort Teknoloji 2,57 6,20 84,89 Etiler Gıda 2,35 0,00 -4,08 Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 -5,58 11,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,40 -3,45 12,00 Euro Yat. Ort. 1,33 0,76 12,71 Euro Yatırım Holding 1,54 -1,91 2,67 Fenerbahçe Futbol 16,81 -1,70 16,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,73 -3,86 3,50 F-M İzmit Piston 57,00 -3,88 14,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,08 -7,06 18,08 Ford Otosan 75,35 -1,12 6,35 Formet Çelik Kapı 2,60 -7,14 -13,33 Frigo Pak Gıda 12,04 -0,91 -7,10 Galatasaray Sportif 2,30 -1,29 13,30 Garanti Bankası 12,10 2,11 8,62 Garanti Faktoring 5,36 -1,83 38,50 Garanti Yat. Ort. 1,65 0,00 52,78 Gedik Y. Men. Değ. 9,53 -0,73 70,18 Gedik Yatırım Holding 17,34 -15,00 125,49 Gediz Ambalaj 8,83 -5,76 30,62 Gentaş 2,45 -0,81 11,87 Gersan Elektrik 3,48 -0,57 9,09 Global Men. Değ. 2,05 0,00 9,04 Global Yat. Holding 4,73 -2,27 -2,87 Good-Year 4,87 3,84 20,25 Göltaş Çimento 18,47 -2,79 3,82 Gözde Girişim 4,93 -2,76 -4,09 GSD Denizcilik 3,29 -4,64 28,52 GSD Holding 1,57 -3,09 5,37 Gübre Fabrik. 10,29 0,49 13,83 Güler Yat. Holding 2,06 -8,85 1,48 Güneş Sigorta 2,57 -1,91 17,89 Halk GMYO 1,49 -1,97 22,13 Halk Sigorta 1,98 0,00 0,00 Hatay Tekstil 8,14 -1,33 18,49 Hedef Girişim 2,67 -4,30 2,30 Hektaş 10,20 -0,97 27,18 HUB Girişim 25,68 -20,00 85,01 Hürriyet Gzt. 1,18 0,00 3,51 ICBC Turkey Bank 5,67 -2,24 7,59 İdealist Danışmanlık 3,23 -0,92 -2,71 İdealist GMYO 3,35 -2,05 9,48 İhlas Ev Aletleri 2,94 3,52 -6,07 İhlas Gayrimenkul 1,14 -0,87 -5,00 İhlas Gazetecilik 4,48 0,67 -34,21 İhlas Holding 0,86 -1,15 -5,49 İhlas Yayın Holding 1,00 -1,96 -1,96 İndeks Bilgisayar 12,94 0,00 33,40 Info Yatırım 7,50 2,18 -15,73 İntema 10,94 -2,32 18,14 İpek Doğal Enerji 9,89 1,33 28,11 İskenderun Demir Çelik 7,66 -2,05 -4,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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