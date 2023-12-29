FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza zam gelecek mi? 'Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük fiyat ülkemizde'

BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza zam gelecek mi? 'Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük fiyat ülkemizde'

29.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaza zam olacak mı? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ederken beklenen açıklama geldi. BOTAŞ, ocak ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Öte yandan kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadeleri yer aldı

BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza zam gelecek mi? 'Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük fiyat ülkemizde'

Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'ın (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

thumbs_b_c_38ba190d048945adaf07e6c4b7bc80d6

"UKRAYNA'DAN SONRA AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI ÜLKEMİZDE"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı. (AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Merkez Bankası'nın 2024 yılı takvimiİşte Merkez Bankası'nın 2024 yılı takvimi
A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! İşte A101'e gelen Apple AirPods (3. Nesil) incelemesi A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! İşte A101'e gelen Apple AirPods (3. Nesil) incelemesi
Gündem olmuştu, DASK'tan teminat tutarlarına ilişkin açıklamaGündem olmuştu, DASK'tan teminat tutarlarına ilişkin açıklama
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz BOTAŞ doğal gaz zam
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Metrelerce yükseklikten kendini bıraktı

İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Metrelerce yükseklikten kendini bıraktı

Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu müstehcen görüntülerin sırrı ortaya çıktı

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

Dar gelirli kesime yönelik yeni adım gündemde

Dar gelirli kesime yönelik yeni adım gündemde

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Çevreyi kirletenlere kötü haber! 2024 cezaları arttı...

Çevreyi kirletenlere kötü haber! 2024 cezaları arttı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e gelen Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.