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BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli oldu

28.09.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mayıs 2016'dan itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Burhan Özcan emekliye ayrıldı.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan'ın emekliye ayrıldığı bildirildi.

BOTAŞ'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"21 Mayıs 2016'dan itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Genel Müdürümüz Sayın Burhan Özcan, BOTAŞ Üst Yönetimi ile yapmış olduğu toplantıda emeklilik kararı aldığını açıklamıştır. Üst Yönetim ve çalışma arkadaşlarına, bugüne kadar sektöre ve ülkemize yapmış oldukları hizmet ve göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı teşekkürlerini ifade etmiştir."

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