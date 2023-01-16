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BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, koşulları nelerdir? 2023 İŞKUR BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı

16.01.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ personel alımı ile ilgili detaylar kuruma 261 eleman alınacağının duyurulmasının ardından merak konusu oldu. Sözlü sınav ile yapılacak personel alımlarında çok sayıda branş ve unvan yer alıyor. Başvurular, bugün (16 Ocak 2023 Pazartesi) itibariyle İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Peki, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, koşulları nelerdir? İşte İŞKUR BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı...

BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, koşulları nelerdir? 2023 İŞKUR BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı

BOTAŞ personel alımı ilanı İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandı. Konuya dair detaylar merak konusu oldu. BOTAŞ personel alımı sözlü sınav ile yapılacak. Yapılan açıklamaya göre başvurular için KPSS şartı aranmıyor. BOTAŞ personel alımı başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

BOTAŞ personel alımı için başvurular 16 Ocak 2023 Pazartesi günü itibariyle İŞKUR'un internet sitesinden alınmaya başlandı.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

BOTAŞ 261 personel alımı için başvurular, 20 Ocak Cuma günü sona erecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BOTAŞ personel alımı başvuruları İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BOTAŞ, çeşitli kadrolarda alınacak personeller için özel şartlar arıyor. Fakat kurumun bünyesine katacağı her personelde aradığı genel şartlar şu şekildedir:

Adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları,

İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Adaylar İŞKUR'un internet sitesine giriş yaptıktan sonra "İşyeri Türü" yazan kısmı Kamu seçerek "Ara" butonuna tıklayıp BOTAŞ ilanlarını inceleyebilirler.

Aramayı daraltmak için ise adaylar başvuru yapacakları şehri seçerek ilgili ilana ulaşabilirler.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BOTAŞ HANGİ İLLERDE PERSONEL ALACAK?

BOTAŞ'ın personel alımı yapacağı iller; Ankara, Konya, Adana, Erzurum, Kocaeli, Hatay, Şırnak, Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Zonguldak, Samsun, Ardahan, Trabzon, Van ve Ağrı olarak açıklandı.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI İÇİN KADRO DAĞILIMI

BOTAŞ için başvuruda 138 teknisyen, 5 büro personeli, 75 mühendis, 43 uzman yardımcısı alımı yapacak.

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İŞKUR BOTAŞ botaş personel alımı

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