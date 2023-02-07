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Depremde hasar oluşmuştu! BOTAŞ'tan doğal gaz için yeni açıklama: Çalışmalar aralıksız sürüyor

07.02.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasara ilişkin BOTAŞ'tan yeni bir açıklama geldi. Kurum, doğal gaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Depremde hasar oluşmuştu! BOTAŞ'tan doğal gaz için yeni açıklama: Çalışmalar aralıksız sürüyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası doğal gaz ana iletim hatlarında hasar meydana gelen noktalarda ekiplerimiz onarım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tüm BOTAŞ ekiplerinin oldukça zorlu hava ve arazi şartları altında sahada olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordinasyon içinde vatandaşlara güvenli gaz akışının sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem BOTAŞ

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