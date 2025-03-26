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Boykota karşı AK Parti'den EspressoLab çıkarması! Şubelere gidip kahve içiyorlar...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.03.2025 08:43
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısı yapmış, markaları tek tek sıralamıştı. Türkiye’de birçok şubesi olan kahve markası EspressoLab, söz konusu listenin ilk sıralarında yer alırken; AK Partili isimler ise karşı hamle olarak EspressoLab şubelerine gidip kahve içmeye başladı.

Boykota karşı AK Parti'den EspressoLab çıkarması! Şubelere gidip kahve içiyorlar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'boykot' çağrısı yapmıştı. Saraçhane'deki konuşmasında boykot edilmesi için markaları tek tek sıralayan Özel, listenin başına ise EspressoLab'ı koydu.

ESPRESSOLAB'DAN 'BOYKOT' AÇIKLAMASI

Türkiye’de birçok şubesi olan kahve markası EspressoLab'dan ise açıklama gelmiş, neden boykot edildiklerini anlayamadıklarını belirtmişlerdi.

AK PARTİLİ İSİMLERDEN KARŞI HAMLE

Muhalefetin EspressoLab boykotu devam ederken, AK Parti'den ise karşı bir hamle geldi. AK Partili isimler, EspressoLab şubelerine gidip kahve içmeye başladı.

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VARANK PAYLAŞTI: "BURADA DURUMLAR GAYET İYİ"

Ankara'daki bir Espressolab şubesine giden AK Parti Bursa Milletvekili sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Meclis'teki bir saatlik arada Espressolab'a gelelim dedik. Burada durumlar gayet iyi, gençler mutlu" dedi.

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BAKAN BAYRAKTAR DA KAHVE İÇİP GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Bir diğer paylaşım da ise Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın EspressoLab’te kahve içtiği anlar yer aldı. Erzurum'daki iftar programı sonrası Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Espressolab'a giden Bayraktar, kahve içip gençlerle sohbet etti.

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CHP LİDERİ ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu sözleriyle boykotu açıklamıştı:

'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için EspressoLab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız.'

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Mustafa Varank ak parti ekrem imamoğlu operasyonu EspressoLab
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