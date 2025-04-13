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'Böyle afet görmedim' Zirai don meyve ağaçlarını vurdu! 'Fizyolojik yapısına da zarar verdi'

13.04.2025 15:29
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Malatya genelinde etkili olan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok meyve türünde büyük zarara neden oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bazı bölgelerde sıcaklıkların eksi 13 dereceye kadar düştüğünü belirterek, donun ağaçların fizyolojik yapısına da zarar verdiğini söyledi.

'Böyle afet görmedim' Zirai don meyve ağaçlarını vurdu! 'Fizyolojik yapısına da zarar verdi'

Birçok ilde etkili olan zirai don kayısı başkenti olan Malatya’da da ciddi hasara yol açtı. 2 milyona yakın kayısı ağacı ile yıllık üretimde dünya kuru kayısı üretim lideri olan Malatya’da 12 Nisan Cumartesi gününü kar yağışı ve sonrası yaşanan zirai don ile birlikte meyvelerin büyük bir bölümü yandı.

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Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, yaşanan zirai don olayının, kayısı ağaçların meyve tutum sürecinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Fonolojik olarak küçük meyve ya da çiçek sonrası dönemde olan ağaçlar, düşük sıcaklık nedeniyle ciddi hasar gördü. Malatya genelinde verim kaybı büyük. Sadece meyve değil, ağaçların sürgünlerinde ve yapraklarında da yanmalar mevcut. Bu da ilerleyen yıllarda ağaç gelişimini olumsuz etkileyebilir" dedi.

Yaklaşık 950 bin dekarlık kayısı üretim alanının tamamında zararın görüldüğünü belirten Çiçek, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde net tabloya ulaşılabileceğini ifade etti. Üreticilere çağrıda bulunan Çiçek, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin bir an önce başvurularını yaparak hasar tespiti sürecini başlatmaları gerektiğini kaydetti.

"AĞAÇLARIN FİZYOLOJİK YAPISI DA ETKİLENDİ"

Çiçek, yalnızca kayısı değil, ceviz, kiraz, elma, armut ve üzüm bağlarında da benzer zararların tespit edildiğini belirterek, "Don olayının etki alanı çok geniş. Hasar sadece ürünle sınırlı kalmadı, ağaçların fizyolojik yapısı da etkilendi. Önümüzdeki günlerde zararın boyutu daha net ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

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"74 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR AFET GÖRMEDİM"

Yakınca mahallesinde kayısı yetiştirici olan Abdulkadir Keklik de şu ana kadar böylesine büyük bir don afetinin yaşanmadığını belirterek bahçesindeki kayısı dahil tüm meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi. Bahçesinde 5 kez ilaçlama yaptığını ve 6’ıncısı içinde hazırlık yaptığı esnada zirai donun meydana geldiğini söyleyen Keklik, "74 yaşındayım böyle bir afet görmedim" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Üretici tarım don
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