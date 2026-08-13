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Böyle lüks görülmedi! Bodrum'daki konağın fiyatı sosyal medyayı salladı

Tatil cenneti Bodrum'da satışa çıkarılan konağın fiyatın sosyal medyayı salladı. Yalıkavak Koyu'nda Antik Sandıma Köyü'ne yakın konak kentin en pahalı yapıları arasında yer alıyor. İşte fiyatı...

Böyle lüks görülmedi! Bodrum'daki konağın fiyatı sosyal medyayı salladı
Cansu Çamcı

Tatil cenneti Bodrum'da satışa çıkan konağın fiyatı dudak uçuklattı. Muğla'nın incisi Bodrum’da 10 milyon 240 bin dolara (yaklaşık 500 milyon TL) satışa sunulan konak görenleri hayrete düşürüyor. Yalıkavak Koyu’nda Antik Sandıma Köyü’ne yakın konak, kentin en pahalı yapıları arasında yer alıyor.

Böyle lüks görülmedi! Bodrum daki konağın fiyatı sosyal medyayı salladı 1

İÇİNDE KUYUSU BİLE VAR

Bu özel konağın içinde yok yok. 13 bin 500 metrekare arazi üzerinde yer alan ve 270 derece kesintisiz deniz ve ada manzarası özelliğine sahip konakta şunlar yer alıyor: Altı yatak odası, üç geniş salon, iki mutfak (servis asansörlü), dört şömine, yüzme havuzu, botanik peyzaj alanları, sauna ve hamam, bilardo odası, özel şarap mahzeni, artezyen su kuyusu, iki araçlık kapalı garaj ve geniş açık otopark.

Böyle lüks görülmedi! Bodrum daki konağın fiyatı sosyal medyayı salladı 2

Konağın yer aldığı arazi içerisinde iki bağımsız misafir evi bulunuyor. Evlerden biri 258, diğeri 104 metrekare.

Böyle lüks görülmedi! Bodrum daki konağın fiyatı sosyal medyayı salladı 3

Bölgede gayrimenkullerin fiyatları döviz cinsi üzerinden hesaplanıyor. Dolar ve euro, Türk lirası karşısında değer kazandığında evlerin fiyatları da artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bodrum
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