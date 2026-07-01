Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Türk sanayicilerinin son dönemde yatırımlarını Mısır'a kaydırmasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Türk iş dünyasının rotayı Mısır’a çevirmesinin ardında yüksek kâr marjı arayışının yatmadığını vurgulayan Boyner, bu durumun bir lüks değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Boyner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sanayicilerin üretimi kesintisiz sürdürebilmek ve küresel pazarda ayakta kalabilmek adına bu adımı atmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, Mısır’a yönelişin bir hayatta kalma mücadelesi olduğunun altını çizdi.

"GÜLE OYNAYA GİTMİYORLAR"

Üreticilerin Mısır'a yatırım kararını isteyerek almadığını belirten Boyner, "Kimse güle oynaya gitmiyor. Başka yol bulamadıkları için tesislerini taşıyorlar" dedi. Türkiye'nin nitelikli iş gücünü ve sanayi gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Boyner, "Vasıfsız göç alıyor, vasıflı insanımızı kaçırıyoruz. Sanayi de bu süreçten kaçmaya başladı. Bu planda yoktu. Üretimin matematiğini bu topraklarda yeniden kurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Boyner Grup olarak Türkiye'de üretimden vazgeçmeyeceklerini belirten Cem Boyner, katma değerli ihracata odaklanmayı sürdüreceklerini söyledi. Boyner, "Bu dönemde daha fazla içimize döndük. Sıfır hata ve sıfır kaçak politikamızla üretmeye devam ediyoruz. Buradayız ve kalıcıyız" mesajını verdi.

MISIR VURGUSU

Türkiye'nin en büyük ihracat şampiyonlarının, üreticilerinin ve vergi liderlerinin Mısır'a yöneldiğine dikkat çeken Cem Boyner, bu durumun ardındaki asıl nedenin karlılık değil, sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı:

-Mısır'a gitmek bir tercih veya daha çok kazanma arzusu değil; sanayici için bir tutunabilme kavgasıdır. Son 3 yılda uygulanan ekonomi politikaları sürdürülebilir olamadı ve sanayimiz rekabetçi avantajlarını kaybetti.

"POLİTİKANIN DEĞİL POLİTİKASIZLIĞIN SONUCU"

-Türkiye'de üretmenin matematiği tutmayınca, sanayici ya işten vazgeçmek ya da üretip satabileceği başka bir coğrafyaya gitmek zorunda kalıyor.

-Kimse kendi evini, düzenini bırakıp tesisini başka bir yere taşımak ve lig değiştirmek istemez; yaşanan bu durum bir politikanın değil, maalesef politikasızlığın sonucu".

Mısır'ın Türkiye'den daha öngörülebilir bir ülke olmadığını da sözlerine ekleyen Boyner, "Mısır'a giden meslektaşlarımız hiç akılsız değil; olan biteni önceden görüp kendilerini yedekliyorlar. Ancak bu gidişat Türkiye ekonomisi ve istihdamı için doğru değil. Bizim için tek bir kişiyi bile istihdamdan düşürmemek, arkada bırakmamak esastır" dedi.

"HEP AYNI ÜÇ SİLAH"

Türkiye'nin ciddi bir maliyet enflasyonuyla boğuştuğunu, iç talebin durgun kaldığını ve mevcut maliyetlerle ihracat yapmanın cazibesini yitirdiğini ifade eden Boyner, enflasyonla mücadelede para arzı, kur ve faiz üçlüsüne sıkışılıp kalındığını söyledi:

"Hep aynı üç silahı kullana kullana eskittik. Bu silahlarla gelebileceğimiz sınır yüzde 30'lar seviyesiydi ve orada takıldık. Artık arzı artırmamız, maliyetleri düşürmemiz ve sanayimizi yeniden üretim kapasitesine yatırım yapabilir hale getirmemiz gerekiyor.

"KİMSE KENDİ EVİNİ TAŞIMAK İSTEMEZ"

Boyner Grubu olarak sinyalleri çok önceden aldıklarını ve Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlere geçişini zorunlu gördüklerini belirten Boyner, grubun üretim performansını somut verilerle ortaya koydu: “Altınyıldız bünyesinde üretilen bir kilo ürünün değeri 45 doların üzerine taşındı; Bahariye'nin bünyeye katılması ve müşteri ağının genişletilmesiyle üretim hacmi 6 milyon metrekareye yaklaşıyor, bu hacmin yüzde 65'i doğrudan ihracata yönlendiriliyor. Girdi maliyetleri nedeniyle kaybedilen müşteriler de yok değil. Türkiye'de yapacağımız yatırımlarla ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilirsek, o zaman zaten kimsenin Mısır'a gitmesine gerek kalmayacak. Kimse kendi evini bırakıp tesisini başka bir coğrafyaya taşımak istemez" diyen Boyner, uyarısını şu benzetmeyle pekiştirdi:

LEĞENDEKİ BEBEK BENZETMESİ

"Leğendeki bebeği banyo suyuyla birlikte balkona dökmemek gerekiyor. O bebek Türkiye'deki sanayinin ta kendisi. Onlarca yıldır biriktirilen milyonlarca müşteri ve sanayi kapasitesi. Altı ay piyasadan çekilip sonra 'ben geldim' diyemezsin".

"80 MİLYON AL-SAT İLE YAŞAYAMAZ"

Capital dergisine konuşan Boyner, “Türkiye 3 yıllık bir ülke değil, ben de 3 yıldır iş hayatında değilim. Geçtiğimiz 40 yılı yokmuş gibi sayamayız ve bugünkü durumun kalıcı ve kader olduğunu düşünemeyiz. Bu da geçecek. Yeter ki birkaç yeşil ot kalsın ki, suladığımız zaman tekrar çimler çıksın… Üretmezsen zenginleşemezsin. 80 milyonluk nüfus al-sat ile yaşayamaz. Tarımdan sanayiye üreterek yaşar, gelişir” dedi.