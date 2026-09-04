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Bozankaya'nın Samsun için ürettiği yeni nesil tramvaylar sefere çıktı

Bozankaya tarafından Samsun için üretilen yeni nesil tramvayların ilk ikisi, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Bozankaya'nın Samsun için ürettiği yeni nesil tramvaylar sefere çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 12 araçlık proje kapsamında teslim edilen tramvaylar, Samsun'un kent içi ulaşım kapasitesini artırırken, konforlu, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi için özel olarak tasarlanan ve Bozankaya'nın Ankara'daki üretim tesislerinde geliştirilen tramvaylardan ilk ikisini hizmete alma törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun milletvekilleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Toplam 42 metre uzunluğa ve 7 modüllü yapıya sahip yeni nesil tramvaylar, yüksek yolcu kapasitesi, enerji verimliliği ve erişilebilirlik özellikleriyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 450 yolcu taşıma kapasitesine sahip araçlar, Samsun'un ulaşım ihtiyaçlarına sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Engelli erişimine uygun tasarımı ve teknolojik altyapısıyla da öne çıkan tramvaylar, kentin toplu taşıma ağında hizmet kalitesini yükseltmek için tasarlandı. Araçların yüzde 10 eğime kadar tırmanabilme özelliği, operasyonel avantajlar sağlıyor.

Söz konusu araçlar, düşük enerji tüketimi ve çevreci teknolojileri sayesinde sürdürülebilir kent içi ulaşım hedeflerini desteklerken, yerli üretim raylı sistem teknolojilerinin geldiği noktayı da ortaya koyuyor.

Şirket, raylı sistemler ve elektrikli toplu taşıma alanlarındaki mühendislik birikimini yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da temsil ediyor. İtalya, Romanya, Sırbistan, Polonya ve Çekya'ya araç ihracatlarıyla çevreci ve yenilikçi ulaşım çözümlerini sergileyen Bozankaya, kentlerin karbon ayak izini azaltmaya, yaşam kalitesini yükseltmeye ve sürdürülebilir ulaşım dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"ŞEHİRLERİ GELECEĞİN ULAŞIM SİSTEMLERİYLE BULUŞTURMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, yüksek mühendislik ve üretim gücüyle şehirleri geleceğin ulaşım sistemleriyle buluşturmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Samsun için geliştirdirdikleri 42 metrelik yeni nesil tramvayların, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım vizyonlarının somut örneklerinden biri olduğunu aktaran Günay, "Kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde şehirlerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyor, toplu ulaşımın dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Samsun projesinin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni tramvaylarımızın Samsun halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun tramvay
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