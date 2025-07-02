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Brent petrol fiyatında son durum (2 Temmuz 2025 Çarşamba) 'Daha cazip hale getirerek talebi artırabilir'

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,97 dolardan işlem görüyor. Küresel ekonomik endişeler sürerken, zayıflayan doların fiyatların yukarı yönlü ivme kazanmasına destek olabileceği belirtiliyor. Çarşamba günü dolar, önde gelen para birimlerine karşı son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Zayıf doların, diğer para birimleriyle ödeme yapan alıcılar için petrolü daha cazip hale getirerek talebi artırabileceğine işaret ediliyor.

Brent petrol fiyatında son durum (2 Temmuz 2025 Çarşamba) 'Daha cazip hale getirerek talebi artırabilir'

Brent petrol fiyatı ne kadar? Dün 67,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,09 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrol fiyatında son durum (2 Temmuz 2025 Çarşamba) Daha cazip hale getirerek talebi artırabilir 1

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 66,97 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,79 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları çarşamba günü, önümüzdeki ay büyük üreticilerden gelmesi beklenen ek arz, zayıflayan ABD doları ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen karışık ekonomik sinyallerin etkisiyle yatay seyretti.

Ayrıca, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından Orta Doğu'da arz kesintisi risklerinin azalması da fiyatlar üzerinde sınırlayıcı bir rol oynadı.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün dün açıklanan verilerine göre, ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 680 bin varil arttı. Bu artışın, yaz sezonunda talep nedeniyle stokların genellikle azaldığı dönemde gerçekleşmesi de fiyatları baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

Uzmanlar, petrol fiyatının hareketlerinin, OPEC+'tan gelebilecek ek arz, belirsiz ABD stok verileri, öngörülemeyen jeopolitik gelişmeler ve netlik kazanmayan makroekonomik politikaların etkileşimiyle şekillendiğini belirtti.

Buna karşın, OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+ grubunun planladığı arz artışlarının piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlandığı ve yakın vadede sürpriz etkisinin sınırlı olacağı öngörülüyor. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, haziranda sevkiyatlarını bir önceki aya göre günlük 450 bin varil artırdı.

Öte yandan, küresel ekonomik endişeler sürerken, zayıflayan dolar fiyatların yukarı yönlü ivme kazanmasına destek olabilir.

Çarşamba günü dolar, önde gelen para birimlerine karşı son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Zayıf dolar, diğer para birimleriyle ödeme yapan alıcılar için petrolü daha cazip hale getirerek talebi artırabilir.

Brent petrolde teknik olarak 77,32 doların direnç, 61,60 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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