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Brent petrol fiyatında son durum (7 Temmuz 2025 Pazartesi)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,64 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatında son durum (7 Temmuz 2025 Pazartesi)

Cuma 68,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamadı ve günü 67,92 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrol fiyatında son durum (7 Temmuz 2025 Pazartesi) 1

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 67,64 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,42 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun ağustos için aldığı kararda beklenenden fazla üretim artışına gitmesinin ardından geriledi. ABD'nin gümrük vergileri ve bunların küresel ekonomik büyüme üzerindeki olası etkisiyle ilgili belirsizlik ise talep beklentilerini olumsuz etkiledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, cumartesi yaptığı açıklamada, ağustos üretimini günlük 548 bin varil artırma kararı aldığını duyurdu. Ağustos artışı, OPEC+'nın mayıs, haziran ve temmuz için onayladığı aylık 411 bin varillik artışlardan ve nisanda yapılan 138 bin varillik artıştan daha yüksek bir seviyede olacak.

Uzmanlar, bu artışın daha agresif bir pazar payı rekabeti anlamına geldiğini belirtti. Bu kararla, OPEC üyesi sekiz ülkenin uyguladığı günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin yaklaşık yüzde 80'i yeniden piyasaya dönmüş olacak. Ancak, bugüne kadar planlanan üretim artışı tam anlamıyla gerçekleşmedi ve arzın büyük kısmı Suudi Arabistan'dan geldi.

Petrol talebine olan güvenin bir göstergesi olarak, Suudi Arabistan pazar günü Asya için Arab Light petrolünün ağustos fiyatını son dört ayın en yüksek seviyesine çıkardı.

Uzmanlar, OPEC+'nın 3 Ağustos'taki bir sonraki toplantısında eylül için 550 bin varillik artış açıklamasını bekliyor.

Öte yandan petrol fiyatları, ABD yetkililerinin gümrük vergilerine dair değişiklikleri geciktireceğini açıklamasına rağmen detay vermemesi nedeniyle baskı altında kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç ticaret anlaşmasının sonuçlandırılmak üzere olduğunu ve 9 Temmuz'a kadar diğer ülkelere daha yüksek gümrük vergileri konusunda bildirim yapılacağını söyledi. Bu oranların 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Trump, nisan ayında çoğu ülke için yüzde 10 taban gümrük tarifesi ve yüzde 50'ye kadar çıkabilen "karşılıklılık esaslı" daha yüksek oranlar açıklamıştı. Ancak Trump, vergilerin yüzde 10-20 arasında olabileceği gibi yüzde 60-70'e kadar da çıkabileceğini söyleyerek tabloyu daha da belirsizleştirdi.

Uzmanlar, 2025'in ikinci yarısında Trump'ın gümrük tarifelerine dair endişelerin geniş kapsamlı bir tema olmaya devam edeceğini öngörerek, şu an petrolü destekleyen tek unsurun doların zayıflığı olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,12 doların direnç, 62,79 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
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