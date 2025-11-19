FİNANS

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma: Arz endişeleri ve Fed beklentileri piyasayı etkiliyor

Brent petrol fiyatları, ABD petrol stoklarındaki artış ve küresel arzın talebi aşacağına dair beklentilerle geriledi. Yatırımcılar, ABD'deki stok artışının yanı sıra, Fed'in olası yeni başkanının para politikası üzerindeki etkilerini de yakından takip ediyor.

ABD Petrol Stoklarındaki Artış ve Küresel Arz Fazlası Endişeleri, Petrol Fiyatlarını Baskılıyor

Brent petrol fiyatları, Asya piyasalarındaki erken işlemlerde düşüş gösterdi. Bu düşüşün temel nedeni, yatırımcıların ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artışa ve küresel petrol arzının talebin önünde ilerlediğine dair artan işaretlere tepki göstermesi. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) yayımladığı son rapora göre, ABD ticari ham petrol stokları 14 Kasım'a kadar olan haftada yaklaşık 4,4 milyon varil arttı. Bu durum, piyasada arz fazlası endişelerini körükleyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Dün 64,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 64,30 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,45 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ham petrol stoklarının arttığını gösteren sektör raporunun ardından aşağı yönlü ivmelendi.

Piyasalar, Fed başkanlığı için olası adayların kimler olacağını ve bu kişilerin para politikası üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendiriyor. Daha güvercin bir başkanın atanması, faiz oranlarının daha yavaş artacağı veya hatta düşeceği beklentisini beraberinde getirebilir. Bu durum, doların değer kaybetmesine ve emtia fiyatlarının yükselmesine yol açabilir. Ancak, enflasyonun yüksek seyretmesi ve ekonomik büyümenin devam etmesi durumunda, Fed'in sıkı para politikasına devam etmesi de beklenebilir. Bu belirsizlik, petrol fiyatları üzerinde oynaklığa neden oluyor.

Sonuç olarak, brent petrol fiyatları, arz endişeleri ve Fed'in olası para politikası yönelimine dair belirsizlikler arasında dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcılar, ABD petrol stoklarındaki gelişmeleri, OPEC+ toplantısından çıkacak kararları ve küresel ekonomik görünümü yakından takip ederek pozisyonlarını ayarlıyor. Petrol piyasasının önümüzdeki dönemde de volatilitesini koruması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
