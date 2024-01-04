FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar

04.01.2024 10:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar

Dün 78,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 78,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,36 dolardan alıcı buldu. Fiyatların yükselişine, Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

petrol-ithalati-ekimde-artti-7445d3f5

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, akaryakıt eksikliğini protesto eden Libyalıların sahaya girmelerinin ardından yönetimin protestocularla yaptığı müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün kapatıldı.

Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası, günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

İsrail-Filistin çatışması ve Kızıldeniz'de yükselen gerilim de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da gerginliğin giderek artacağı ihtimalinin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

opilçlç

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 7 milyon 418 bin varil düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 967 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok düşüşüne ilişkin veriler doğrulanırsa fiyatlardaki artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,99 ile 79,50 dolar aralığının direnç, 78,48 ile 77,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 altının yılı mı olacak?2024 altının yılı mı olacak?
Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!
TESK'ten emekliler için zam çağrısıTESK'ten emekliler için zam çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Petrol
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu 'Mossad' operasyonunda yeni detay! Hepsi ilk kez görüntülendi: Sosyal medya detayı...

Türkiye'nin konuştuğu 'Mossad' operasyonunda yeni detay! Hepsi ilk kez görüntülendi: Sosyal medya detayı...

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon! Masada üç isim kaldı

Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon! Masada üç isim kaldı

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.