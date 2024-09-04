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Bu dizilerin alıcısı çok... Türk dizileri ihracatta ilk üçte! Milyonlarca lira kazanıyorlar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.09.2024 17:22
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Forbes Türkiye İhracat şampiyonu yerli dizilerin listesini paylaştı. Diz ihracatında ABD ve İngiltere ile ilk üç sırayı paylaşan Türkiye, dizi ihracatında satış rakamları 600 bin dolar satışlar gerçekleştirdi. Peki hangi şirket ne kadar para kazandı? İşte detaylar...

Türkiye dizi ihracatı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk olarak 1975 yılında Aşk-ı Memnu ile Fransa'ya dizi ihracatı gerçekleştiren Türkiye, dizileri ile adını duyurmaya başladı.
Dizi ihracatında satış rakamlarının 600 bin dolara kadar çıktığı bu dönemde 2024 yılında 1 milyar doların aşılması bekleniyor.

Forbes Türkiye'nin haberine göre yalnızca Friends dizisinin uluslararası yayın haklarının HBO Max’e 425 milyon dolara satıldığı göz önüne alındığında beklentilerin üzerinde hedeflerin gündeme gelmesi gerekiyor.

2023-2024 dizi sezonunda ekranlarda 57 tane dizi yayınlandı. Ay Yapım ise Keram Çatay yapımcılığı ile en fazla dizi ihraç eden şirket oldu. Bölüm başına en yüksek fiyatla Yargı satılırken; en düşük fiyatla Gaddar dizisi oldu.

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KIZILCIK ŞERBETİ'NİN CİROSU 19,8 MİLYON DOLAR OLDU

Reyting rekorları kırarak Türkiye'de en çok izlenen dizilerden olan Kızılcık Şerbeti'nin ise yayınlanan 66 bölümünden elde edilen gelir 19,8 milyon dolar oldu ve önümüzdeki sezon bölüm başı 300 bin dolar olması bekleniyor.

O3 MEDYA TEK DİZİDEN 6,7 MİLYON DOLAR KAZANDI

O3 Medya'nın Saner Ayar ise Adım Farah ve ve Sandık Kokusu dizilerinden bölüm başı 250 bin dolar ihracat geliri etti. Adım Farah dizisinden 27 bölümden elde edilen ihracat geliri ise 6,7 milyon dolar oldu.

Mehmet Bozdağ’ın sahibi olduğu Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman ise (piyasada rekor bir fiyat olarak görülen) bölüm başı 600 bin dolardan 34 bölümde toplam 20,4 milyon dolar ihracat geliri elde etti.

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50 ÜLKEYE LİSANSLI SATILDI!

Fatih Aksoy, MF imzalı Bahar dizisinin henüz 16'ncı bölümde olmasına rağmen şimdiden 50 ülkeye lisanslandığını söylüyor. TİMS&B imzalı Bir Zamanlar Çukurova dizisi gösterildiği ülkelerde gördüğü yoğun ilgi nedeniyle gündüz kuşağından primetime'a çekildi. Dizinin satışları ise bölüm başı 400 bin doları aşarak rekora doğru gidiyor.

O3 Medya imzalı İstanbullu Gelin dizisi Arap oyuncularla “Beyrutlu Gelin” olarak çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
İhracat dizi
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